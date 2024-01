Passive English Method: il metodo scientificamente provato per iniziare a parlare in inglese

Francesco Fredella 30 gennaio 2024 a

Anche se parti da zero non c’è alcun problema: puoi imparare a parlare inglese. Nell'era della globalizzazione e dell'interconnessione, la padronanza dell'inglese non è più un lusso, ma una necessità. Tuttavia, per molti, l'apprendimento di questa lingua rimane un ostacolo insormontabile. Qui entra in gioco la scuola Inglese facile con il suo metodo di apprendimento, si chiama “Passive English Method”: un approccio innovativo che sta rivoluzionando il modo in cui le persone imparano l'inglese.

Basato sui principi di acquisizione naturale della lingua, proposti dal rinomato linguista Stephen Krashen, il Passive English Method offre un'alternativa efficace ai metodi di apprendimento tradizionali.

Il cuore di questo metodo è l'immersione passiva: gli studenti vengono incoraggiati ad ascoltare e comprendere l'inglese in contesti più naturali, anziché concentrarsi su regole grammaticali e liste di vocaboli. Proprio come afferma Aristea, una delle fondatrici del progetto, il Passive English Method ti permette di imparare l’inglese proprio come abbiamo imparato l’italiano quando eravamo bambini… quindi in modo più naturale e passivo, senza aver bisogno di studiare.

“Ci si deve infatti immergere nella lingua, partire da frasi comuni (che coprono il 94% dell’inglese utilizzato) e iniziare a parlare, anche se all’inizio in modo non perfetto. Solo così il nostro cervello inizierà non solo ad apprendere queste frasi comuni in modo passivo, ma inizierà a comprendere in modo “automatico” anche la struttura grammaticale di queste frasi, senza però aver bisogno di studiarla.” - afferma Aristea.

Interessante notare che il metodo ha mostrato risultati promettenti non solo per i principianti, ma anche per coloro che hanno già studiato inglese ma non sono riusciti a raggiungere la fluency desiderata. Studenti che hanno utilizzato il Passive English Method riportano miglioramenti significativi nella comprensione e nell'uso dell'inglese, spesso in tempi sorprendentemente brevi.

Un elemento chiave di questo successo è l'adattabilità del metodo alle esigenze individuali. Invece di un curriculum rigido, gli studenti seguono un percorso personalizzato che tiene conto del loro stile di apprendimento e dei loro interessi personali. Questo approccio centrato sullo studente non solo aumenta l'efficacia dell'apprendimento, ma rende anche l'intero processo più piacevole e coinvolgente.

In un mondo in cui l'apprendimento rapido e flessibile delle lingue è sempre più richiesto, il Passive English Method si distingue come una soluzione pratica e basata su ricerche solide. Con la promessa di parlare inglese in modo fluido in tempi relativamente brevi, e senza l'ansia e la frustrazione che spesso accompagnano i metodi tradizionali, questo approccio sembra essere la risposta che molti cercano.