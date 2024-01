Intervista a Lisa Alborghetti: “Non è quanto ti alleni a fare la differenza, ma come lo fai!”

Lorenzo Pugnaloni 30 gennaio 2024 a

Lisa Alborghetti è l’ideatrice e fondatrice di OurFitHub, una piattaforma innovativa che offre un percorso di allenamento femminile, che garantisce salute e benessere.

È una personal trainer specializzata e certificata nell’allenamento femminile; energica, dinamica, sempre disponibile per confrontarsi, aiutare e dare consigli, vanta oltre 130 mila followers su Instagram.

Noi de “Il Tempo Quotidiano” abbiamo voluto saperne di più; perciò, abbiamo intercettato Lisa per un’intervista ai nostri microfoni.

Ecco che cosa ci ha confidato la famosa personal trainer:

Salve Lisa, si presenti ai lettori del Tempo Quotidiano. Di che cosa si occupa nella vita?

«Ciao, mi chiamo Lisa Alborghetti, sono di Milano. Sono una content creator, personal trainer e imprenditrice. Da quando ho iniziato il mio percorso in palestra, ormai da otto anni, ho sempre condiviso tutto sui social da quello che mangiavo a come mi allenavo.

Il mio percorso nasce con YouTube, ciò che mi è sempre stato a cuore è stato poter aiutare le persone. Nonostante questo, mi sono laureata in economia e ho sempre portato di pari passo quello che era lo studio con la mia passione; infatti, ho preso le certificazioni da personal trainer e ho iniziato a lavorare in palestra. Poi ho portato avanti il mio lavoro sui social fino a creare la mia azienda».

Frutto del tuo lavoro è sicuramente una grande passione, che ha coltivato nel corso degli anni, verso l’ambito del fitness femminile. In che momento della sua vita ha iniziato a costruire il suo progetto?

Come ho già accennato, ho iniziato ad allenarmi 8 anni fa poiché non accettavo il mio corpo. Volevo creare una versione migliore di me stessa.

Tuttavia, non è stato facile: il mondo del fitness non era visto come ora, non era alla portata di tutti. Non c’era ancora la convinzione che se una persona si allena, lo fa per raggiungere i propri obiettivi di benessere; non serve per forza la competitività e diventare bodybuilder.

Ho sempre fatto tutto da sola, prima di allora non avevo mai trovato l’approccio giusto con altri personal trainer. Mi sono imbattuta in allenamenti estenuanti, diete impossibili da seguire… tutto ciò non mi faceva stare bene. Volevo raggiungere il mio obiettivo ma anche godermi la vita, essere in salute ed essere felice. Ho avuto un momento in cui tutto girava attorno alla mia forma fisica, a come dovevo allenarmi, agli orari in cui mangiare e cosa mangiare. Durante il Covid oltretutto ho iniziato a fare ancora più video e allenamenti in diretta, mi è sempre piaciuto aiutare le persone; perciò ho seguito la mia vocazione e sono andata avanti, volevo motivare le mie followers e tenerle attive».

Lei ha fondato OurFitHub, il primo programma di allenamento online in Italia, in cui chi si iscrive viene seguito passo dopo passo durante tutto il percorso. Di che cosa si tratta? Ci sono dei requisiti specifici per iscriversi?

«OurFitHub è il primo programma di allenamento online in Italia con supporto personalizzato, proprio perché ho a cuore ogni donna iscritta. Il numero di clienti cresceva sempre di più e quindi ho creato un team di Personal Trainer certificate, in modo da dare un supporto personalizzato ad ogni iscritta tramite una chat privata.

È un grandissimo aiuto che supera i limiti degli allenamenti online tradizionali, in cui c’è solo il video o unicamente una scheda degli esercizi da svolgere.

Sono sempre stata contro questo metodo unidirezionale, perché in passato anch’io durante il mio percorso mi sono sentita persa, abbandonata a me stessa e piena di dubbi a cui non sapevo dare risposta.

Non ci sono requisiti per iscriversi, soltanto tanta voglia di cambiare e tanta determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi; la voglia di non essere sole durante il proprio percorso, superare tutti quei falsi miti e ritrovare il proprio benessere».

In che cosa consiste il percorso nello specifico e quali sono le fasi più importanti?

«Più che un programma lo definirei un percorso di crescita, di cambiamento e di consapevolezza, che ha un inizio ed è sempre un migliorare e migliorarsi.

All’interno della piattaforma sono sempre presente e pubblico sempre nuovi contenuti: la cliente può scegliere se seguire le video lezioni direttamente da casa allenandosi simultaneamente con me, oppure in palestra attraverso video esecuzioni e spiegazioni ad hoc di ogni esercizio presente in scheda.

Insisto tanto nell’imparare ad eseguire gli esercizi nel modo corretto perché, se effettuati male, non si ottengono risultati ma si rischiano solo infortuni.

Un percorso di allenamento è nullo senza una buona alimentazione infatti, per ottimizzare il percorso, diamo la possibilità alle clienti di OurFitHub di ricevere un piano alimentare personalizzato.

Per le più dinamiche, abbiamo una sezione dedicata allo yoga, pilates e stretching.

Vengono affrontati anche argomenti riguardanti la salute femminile da parte di fisioterapiste, esperte del ciclo mestruale e psicologhe.

Infine, ho una community di donne privata, in cui si può condividere il proprio percorso, si realizzano delle challenge e in cui organizzo personalmente delle dirette per parlare in prima persona con le mie clienti.

Credo molto nel potere della condivisione e dell’offline tanto è vero che mi capita di organizzare eventi da vivo; l’ultima volta ci sono state oltre cinquanta ragazze che si sono allenate insieme a me ed è stato stupendo!».

Lisa, come descritto Lei si occupa anche di alimentazione. Quanto è importante il duo allenamento-alimentazione? Qual è il miglior consiglio che si possa dare affinché vengano portati avanti entrambi parallelamente?

«Sì, assolutamente. L’alimentazione è importante quanto l’allenamento, 50 e 50. Se seguiamo solo una dieta ma non ci alleniamo, i risultati non saranno ottimali… stessa cosa il contrario.

Desidero sottolineare quanto sia cruciale liberarsi da falsi miti, sia nell'ambito dell'allenamento che dell'alimentazione.

Spesso si abbracciano convinzioni errate, come la necessità di allenarsi ogni giorno o l'evitare i carboidrati a cena per timore di ingrassare, che non solo allontanano dall'obiettivo desiderato, ma mettono anche a rischio la nostra salute. All’interno di OurFitHub si possono trovare infatti ricette pre e post work-out finalizzate proprio alla corretta alimentazione.

La chiave per ottenere risultati è essere costante nel tempo, in entrambe le cose. Bisogna fare in modo che sia l’allenamento che l’alimentazione siano compatibili con la nostra vita e sostenibili nel lungo periodo, solo questo permetterà di raggiungere il proprio equilibrio e di conseguenza i risultati desiderati».

Oltre l’aspetto puramente “tecnico” e professionale, è molto importante anche mostrare il lato umano con le persone con cui si lavora. Lei come si approccia con le sue clienti? Qual è il “feeling” ideale che si dovrebbe creare?

«Sì, ritengo che il mio punto di forza rispetto agli altri sia proprio questo: condividere apertamente la mia vita, compresi gli aspetti personali. Ho sempre pensato che sapere di non essere sola nelle sfide della vita avrebbe potuto fare la differenza per me, quindi ora faccio lo stesso per gli altri. Essere vicina e autentica con le donne che seguo è qualcosa di straordinario. Tanto è vero che sui social e con le mie iscritte mi mostro senza filtri. Nella nostra community ci chiamiamo 'OurFitHub Sisters', proprio perché ci consideriamo come sorelle, unite da un legame speciale!».

Quanto è importante, invece, per lei avere uno staff di professionisti che la supporti step by step?

«La creazione e la gestione di un team solido, che creda appieno nel progetto e offra un supporto costante, è di vitale importanza.

OurFitHub rappresenta per me un'autentica esperienza di crescita, poiché dirigere un'azienda del genere implica prendere decisioni cruciali e capire chi realmente desidera essere al tuo fianco.

Attualmente, il nostro team conta più di dieci membri, ognuno con ruoli specifici che vanno dalla gestione del sito, copyright, marketing, personal training, dietetica, editing video, venditori e altro ancora.

Il nostro team è coeso, sempre pronto ad affrontare le sfide quotidiane, e nonostante il costante flusso di lavoro, siamo sempre tutti disponibili a collaborare.

Lavoriamo tutti da remoto, ma ogni tanto organizziamo incontri per stare tutti insieme. Questi momenti sono preziosi e contribuiscono a rafforzare il legame che abbiamo creato lavorando insieme.».

Lisa, com’è possibile iscriversi al suo programma di allenamento?

«Per iscriversi ad OurFitHub, è sufficiente visitare il sito, dove si possono trovare tutti i dettagli sul programma e i pacchetti che proponiamo. Se si necessita di assistenza , il nostro team del supporto clienti è raggiungibile direttamente su WhatsApp.

Un membro del nostro team è sempre a disposizione per guidare attraverso l'intero processo di acquisto.

Offriamo anche la possibilità di accedere a una prova gratuita della piattaforma della durata di sette giorni.

Questo permette di sperimentare il mio metodo prima di prendere una decisione definitiva sull'iscrizione.

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità, e desideriamo garantire che ogni persona che si unisce al nostro programma si senta a suo agio e sicura nella scelta compiuta».

Concluderei con un suo messaggio personale come invito nei confronti di tutte quelle donne che ci leggono. Cosa vorrebbe dire loro?

«Ottenere risultati è possibile, a condizione di possedere tutti gli strumenti giusti per arrivarci, avere il supporto adeguato, essere costanti e avere pazienza.

Le vie facili non portano da nessuna parte, quello che dobbiamo fare è rendere l’allenamento e la sana alimentazione uno stile di vita, cambiare le nostre abitudini; all’inizio sarà difficile, ma successivamente diventerà tutto automatico.

Quando interiorizziamo nuove abitudini, si ha una nuova routine compatibile con i propri impegni e obiettivi. Allora, a quel punto, tutto sarà in discesa.

Non servono diete estreme e allenamenti estenuanti. Bisogna capire davvero quello che funziona, il troppo “stroppia” sempre. Io sono solita ripetere: “Non è quanto ti alleni a fare la differenza, ma come ti alleni”.

Ecco, dentro questo “come” c’è tutto, come ti prendi cura di te stessa, se ti dedichi del tempo, se ti consideri una tua priorità».