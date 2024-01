Gian Pietro Beltrando, così è nata l'accademia formativa dedicata all'economia e alla finanza

Francesco Fredella 29 gennaio 2024 a

a

a

Gli italiani, sono da sempre nei più svariati campi, gli inventori di modelli di business. Creatività e intelligenza sono, ancora oggi, le chiavi che permettono di affermarsi in un’economia ormai globalizzata ma nella quale, le condizioni di partenza non sono uguali per tutti. Spesso è proprio la necessità di superare difficoltà del proprio paese a dar loro la spinta immaginativa per la creazione e messa a punto d’idee, soluzioni che poi diventano realtà. È il caso di Gian Pietro Beltrando, 27 anni, piemontese, che prima di dar vita, nel 2019, alla sua prima start-up Fintech, partendo dalle sue esperienze nel campo imprenditoriale ed economico-finanziarie, oltre ad essere oggi una realtà aziendale consolidata con sedi in Italia ed estero, è anche una community dedicata al mondo dell’economia e della finanza.

L’accesso, offre un’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento, permette ad appassionati del settore di approfondire le tematiche legate all’economia e la finanza attraverso canali dedicati, utilizzando prodotti e servizi creati dalla stessa.

Come è strutturata l’azienda?

Ha sedi in Italia ed a Dubai, i fondatori che ricoprono il ruolo di CEO sono due, l’organigramma societario è suddiviso in reparti, quello tecnico composto da dieci tecnici ed ingegneri informatici a disposizione per qualsiasi intervento, ricerca e sviluppo dove vengono testati i servizi che successivamente verranno proposti alla community retail, sezione sales in cui sono presenti quindici persone per seguire i clienti sino alla registrazione ed ultimo il reparto contabile ed amministrativo.

A chi è rivolto il suo servizio?

La nostra mission è che questa accademy contenga e condivida informazioni e strumenti utilizzabili, non solo ai grandi investitori, ma soprattutto dal mondo retail, che hanno bisogno di conoscenze e mezzi per informarsi e lavorare nei mercati, non solo finanziari.

Qual è il piano di sviluppo?

Abbiamo investito in struttura e rispettato il business plan, capitalizzando la società e perfezionando la struttura operativa, entro la fine del 2024, la società subirà un incremento importante di operatori, tecnici ed advisor, oltre ad eventi in presenza seguendo venti tappe in tutta Italia, per far toccare con mano la realtà consolidata.

Vanta oggi un totale di quaranta collaboratori e dipendenti interni dedicati all’assistenza ed all’operatività aziendale.