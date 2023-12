Radio Zeta Future Hits Live: il festival della generazione Zeta

15 dicembre 2023 a

Dopo il trionfo delle prime due edizioni del Radio Zeta Future Hits Live, che ha prima acceso la Capitale con un'energia travolgente e si è poi esteso anche alla meravigliosa Arena di Verona, il Festival della Generazione Zeta si prepara a fare il suo grande ritorno a Roma, per inaugurare l'attesissima edizione del 2024. Per la terza edizione, Radio Zeta è già pronta a portare il pubblico nell'eclettico mondo musicale che caratterizza l'evento, offrendo un'esperienza coinvolgente che ha già conquistato migliaia di giovani. Sarà una serata piena di musica, energia e divertimento, con una lineup stellare che riunisce gli artisti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta. Ancora una volta, il Centrale del Foro Italico sarà la cornice del festival, accogliendo voci emergenti e idoli consolidati sull'ormai iconico palco a 360 gradi. Fra le novità di quest'anno, ci sono il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa, dando al pubblico la possibilità di godere di un'esperienza musicale immersiva e coinvolgente.

Il successo del Radio Zeta Future Hits Live non è stato determinato solo dal pubblico presente al festival. La forza di quest'evento risiede nella sua capacità di aver raggiunto chiunque e coinvolto anche gli spettatori a casa, grazie alla trasmissione in diretta e al supporto dai profili social che hanno saputo raccontare tutti i retroscena di questa grande festa. Trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta, la seconda data del Future Hits Live 2023 di Verona ha ottenuto un’audience di 496mila, con uno share del 3,6%, mentre i dati raccolti durante la serata e nei primi giorni dopo l’evento hanno confermato che sui social il Future Hits Live di Radio Zeta ha avuto 5 milioni di visualizzazioni, confermando il coinvolgimento dei nativi digitali e il successo della strategia di distribuzione di contenuti sui touch point più affini alla Generazione Zeta.

I biglietti per Radio Zeta Future Hits Live saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 8:00 di domenica 17 dicembre, su Ticketone. L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL24