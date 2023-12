Gigi Vento, il maestro dei Poster GDO: una carriera innovativa nel mondo digitale

Francesco Fredella 11 dicembre 2023 a

Luigi Ventafridda, meglio conosciuto come "Gigi Vento", sta ridefinendo il concetto di successo nel mondo digitale con una proposta di formazione unica, che è già stata capace di impattare positivamente sulla vita di oltre 2.500 lavoratori dipendenti in Italia e all’estero.

L’obiettivo che si pone Gigi Vento con la sua Accademia è quello di aiutare comuni lavoratori dipendenti a sviluppare abilità online altamente remunerative, consentendo loro di guadagnare un’entrata secondaria o un vero e proprio stipendio online da qualsiasi parte del mondo, vivendo una vita senza confini e rispettando i propri ritmi e le proprie esigenze.

Ciò che rende unica l'Accademia di Gigi Vento è il metodo rivoluzionario che utilizzano e che insegnano ai propri studenti. Ciascun studente, dopo aver ottenuto accesso all’Accademia, diventa un Poster-GDO (Poster - Generatore di Opportunità), ovvero quel professionista che genera profitti postando contenuti per gli imprenditori (senza doverli per forza creare) e chattando con potenziali clienti al fine di generare appuntamenti di vendita. Tutto questo, in cambio di una grossa percentuale sui fatturati delle aziende con cui collaborano.

Questa nuova e rivoluzionaria professione, il "Poster - GDO", sta rapidamente guadagnando terreno nel panorama lavorativo digitale, offrendo opportunità di carriera uniche per coloro che vogliono emergere nel mondo del marketing online.

"Abbiamo deciso di rompere gli schemi dei tradizionali corsi online. La mia Accademia offre un approccio a 360 gradi alla formazione, una vera e propria immersione nel mondo delle opportunità digitali. Non ci limitiamo a video-lezioni approfondite e sessioni di coaching private, ma offriamo una rete di tutor pronti a supportare ogni passo degli studenti.

La nostra ambizione non si ferma qui. Non ci limitiamo a certificare gli studenti; li inseriamo direttamente nel mondo del lavoro attraverso una solida rete di aziende partner. In molti casi, inseriamo addirittura i nostri studenti nelle nostre aziende. Insomma, è un percorso formativo che non solo educa, ma apre le porte a carriere di successo nel mondo digitale" dichiara Gigi Vento.

Gigi Vento è il pioniere di questa innovativa forma di guadagno, e la sua Accademia è la chiave di accesso a una carriera flessibile, gratificante e senza confini. Il Poster GDO si presenta come il futuro del lavoro digitale, guidato dalla visione avanguardista di Gigi Vento e dalla sua determinazione nel plasmare la prossima generazione di professionisti del web.