Franciacorta inaugura le festività a Roma

La cena esclusiva organizzata alla Coffee House di Palazzo Colonna

Franciacorta, come oramai da tradizione, ha inaugurato la stagione delle festività a Roma con una cena esclusiva organizzata presso la Coffee House di Palazzo Colonna, in Piazza SS. Apostoli, meravigliosa location in stile Rococò Romano definita “il più delizioso e delicato spazio settecentesco a Roma”. L’evento ha visto la presenza di molti amici del brand, volti noti del cinema e della televisione, personaggi dell’alta società, sommelier e giornalisti.

Tra gli invitati: Eleonora Abbagnato (foto in alto), Caterina Balivo, Laura Chiatti, Massimo e Camilla Ghini, Nicoletta Romanoff, Ludovica Bizzaglia, Beatrice Bruschi, Serena De Ferrari, Alba Parietti, Alessio Vassallo, Lorenzo Licitra, Gabriele Rossi, Riccardo Mandolini, Lavinia Comelli, Giulia Pauselli, Cristina Parodi. Il menu della serata è stato curato da due chef d’eccezione, arrivati appositamente dalla Franciacorta, Philippe Leveillé del Miramonti L’Altro di Concesio (2 stelle Michelin) e Augusto Pasini del ristorante Hill Colle di Erbusco, così da raccontare non solo l’eccellenza vitivinicola ma anche quella gastronomica di un territorio simbolo dell’eccellenza e dello stile italiani.

Nicoletta Romanoff e Caterina Balivo

La cena è stata abbinata a diverse tipologie ed etichette di Franciacorta, partendo dal Brut fino ad arrivare al Dosaggio Zero ed al Rosé. Franciacorta è un vino perfettamente declinabile a tutto pasto grazie alle sue differenti espressioni e personalità, che esprimono caratteristiche particolari derivanti dai suoli, dai vitigni utilizzati, dai mesi di affinamento sui lieviti e dal dosaggio che ne definisce lo stile.

I piatti più apprezzati della serata sono stati i ravioli di cervo con crema di anacardi e croccante di cipolle a cura dello Chef Philippe Leveillé e il manzo all’olio di Rovato con cubo di polenta fritta al Bagoss dello Chef Augusto Pasini.

Laura Chiatti

“Siamo davvero grati dell’ospitalità e dell’entusiasmo che Roma ci ha dedicato in questo appuntamento diventato oramai una tradizione – dichiara Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Franciacorta -. Dopo aver portato Franciacorta con eventi esclusivi nelle più importanti città del mondo, da New York a Tokyo, da Miami a Los Angeles, da Vienna ad Amburgo, è un piacere tornare nella Capitale, in uno dei palazzi più importanti e antichi della città, per brindare con amici vecchi e nuovi alle imminenti festività”.