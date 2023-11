Top 10 Figure Professionali Italiane, Che Stanno Avendo Successo nel 2023

Francesco Fredella 30 novembre 2023 a

Ecco una lista delle figure professionali italiane che, secondo Forbes New York stanno avendo successo nel 2023. Le loro aziende stanno crescendo e guadagnando molta visibilità mediatica…



Gli imprenditori provengono da diverse industrie e non sono elencati in ordine di importanza.



Lorenzo Ruzza — Professional in luxury Watches and Handbags



Silvano Fiato — International Tattooist and Artist



Riccardo Lanzo — Lawyer of Influencers



Francesco Riviera — Marketing Expert and Entrepreneur



Ivan Bosnjak — strategist and Entrepreneur



Daniele Severi — Personal Trainer & Coach



Christian Carmine Pedocchi — Serial Entrepreneur Negotiation Expert



Roberto Fiori Rocco — Digital Entrepreneur and Business Coach



Ines Mordente — Surgeon Specialist in Dermatology and Venereology



Riccardo Della Giovanna — Entrepreneur and Creative Director



Lorenzo Ruzza — Professional in Luxury Watches and Handbags

Nato a Milano, Lorenzo Ruzza, settimo di 10 fratelli, ha superato le prime sfide iniziando a lavorare a 16 anni. Il suo percorso imprenditoriale lo ha portato a fondare un’agenzia web, ma la svolta significativa è avvenuta con l’ingresso nel mercato degli orologi di lusso. Lorenzo ha acquisito un piccolo negozio di orologi a Milano, trasformandolo in “Ruzza Orologi”, una destinazione molto apprezzata dagli amanti degli orologi di lusso. Il suo acume commerciale, la scelta strategica della location e l’uso intelligente dei social media hanno spinto il successo del negozio. Oggi, “Ruzza Orologi” vanta un notevole fatturato annuo che supera i 25 milioni di euro, vendendo centinaia di orologi al mese. Nonostante il successo, Lorenzo rimane fedele alle sue radici, partecipando a iniziative di beneficenza e promuovendo la filantropia sui social media.



Sito web: https://lorenzoruzza.it/



Instagram: https://www.instagram.com/ruzzaorologi/



Silvano Fiato — International Tattooist and Artist

Silvano Fiato, nato a Genova da Giuliano e Danila, è il primogenito di tre figli. Fin da giovane ha manifestato una forte inclinazione per il disegno e la pittura, che lo ha portato a frequentare una scuola d’arte.



La sua passione per l’arte e il desiderio di indipendenza lo hanno spinto ad abbandonare la scuola per lavorare, ma è rimasto dedicato al disegno. A 16 anni, è nata la sua fascinazione per i tatuaggi e, a 18, ha iniziato ad esperimentare con il tatuaggio, combinando la pratica con corsi formali. Ha fondato lo Studio Eternal Tattoo a Genova Nervi a 20 anni, guadagnando riconoscimenti attraverso la partecipazione a prestigiose convention di tatuaggi e vincendo numerosi premi. I suoi seminari internazionali e le sue apparizioni in mostre d’arte, tra cui il Museo di Arte Contemporanea Digitale M9 a Venezia e il Museo di Arte Contemporanea Macro a Roma, dove per la prima volta il tatuaggio è stato riconosciuto come forma d’arte, hanno consolidato il suo status nel mondo dei tatuaggi. Oggi la maggior parte della sua clientela proviene da tutto il mondo.



Sito web: http://silvanofiato.com/



Instagram: https://www.instagram.com/silvanofiato



Riccardo Lanzo — Lawyer of Influencers

Riccardo Lanzo, nato il 2 luglio 1982, ha scelto di specializzarsi nel campo dei social network e delle nuove tecnologie, fornendo assistenza legale a creatori di contenuti e influencer. La sua esperienza include diritto commerciale internazionale, diritti d’immagine e protezione della proprietà intellettuale. Il background educativo di Lanzo e l’esperienza in uno studio legale a New York lo hanno preparato per servire clienti nazionali e internazionali. Tiene lezioni universitarie presso LUM, IULM e la Scuola Europea di Economia, concentrandosi sul diritto dei social network. I suoi contributi in questo campo sono raccolti nelle sue pubblicazioni, come “Facebook Law” e “Google Law”. Forbes lo ha riconosciuto come uno dei primi 100 professionisti legali italiani, e ha ricevuto riconoscimenti come Avvocato dell’anno per la proprietà intellettuale e Avvocato dell’anno per gli NFT ai LegalCommunity Awards.



Sito web: https://www.ius40.it/



Instagram: https://www.instagram.com/riccardolanzo



Francesco Riviera — Marketing Expert and Entrepreneur

Con oltre un decennio di esperienza in comunicazione, marketing online e servizi web, Francesco Riviera si è guadagnato una reputazione per la consegna di risultati eccezionali. Le sue collaborazioni con clienti di alto profilo, tra cui la star di TikTok Khaby Lame, hanno mostrato la sua competenza. I ruoli di Riviera come Specialista di Branding, Stratega di Marketing, Specialista di E-commerce e Coach sui Social Media riflettono il suo set di competenze diversificate. È stato un pioniere nell’introduzione di gif personalizzate su Instagram in Italia e in Europa, dimostrando il suo approccio innovativo. Il impegno di Riviera nel restare al passo con le tendenze del settore e la sua abilità strategica lo hanno reso un professionista molto richiesto nella comunicazione digitale.



Sito web: https://www.francescoriviera.it/



Instagram: https://www.instagram.com/francescoriviera/



Ivan Bosnjak — Strategist and Entrepreneur

Ivan Bosnjak, fondatore dell’Agenzia Digitale Beconcept, ha stabilito un solido track record collaborando con clienti prestigiosi come Loro Piana e Land Rover. Il suo approccio al marketing digitale prevede una combinazione di strategie basate sui dati e l’esplorazione delle tecnologie all’avanguardia. Bosnjak guida un team di esperti di marketing, copywriter, sviluppatori e project manager, con l’obiettivo di posizionare Beconcept come punto di riferimento tra le agenzie digitali italiane. Il suo impegno nel fornire risultati misurabili lo ha posizionato come un attore chiave nel futuro della crescita delle imprese digitali.



Sito web: https://www.beconcept.studio



Instagram: https://www.instagram.com/beconcept.studio/



Daniele Severi — Personal Trainer & Coach

Laureato in scienze motorie e dello sport, Daniele Severi è attivo nel settore del fitness e del benessere dal 2015, specializzandosi nell’EMS Training. Ha fondato FITME20, un marchio di allenamento personale, con due sedi operative e una terza in programma. Il suo focus sul fitness rapido ha soddisfatto oltre 5000 individui, con la missione di migliorare la salute e la felicità attraverso un allenamento personalizzato. Il suo approccio ottimizza il tempo dell’attività, adattando le attività fisiche alle esigenze di ciascun cliente. Severi si assicura anche che i suoi collaboratori siano ben addestrati, contribuendo al successo del suo marchio.



Sito web: https://www.fitme20.com



Instagram: https://www.instagram.com/danieleseveri.fitcoach/



Christian Carmine Pedocchi — Serial Entrepreneur and Global Deal Maker

Christian Carmine Pedocchi, un imprenditore dinamico nelle vendite e nelle trattative, ha iniziato il suo percorso nel business in giovane età. Ha fondato diverse aziende e ha partecipato come socio e angel investor in altre, specializzandosi in trattative import-export ad alto livello. Il suo approccio innovativo al business e alla vendita “frictionless” senza frizione, ha attirato l’attenzione dei principali media, con articoli su Yahoo!, Forbes, LA Wire e The Chicago Journal. L’esperienza di Christian si estende anche a fornire mentorship e condividere le sue intuizioni in eventi del settore, riflettendo il suo impegno per la crescita del panorama imprenditoriale.



Sito web: https://www.ccpconsulting.net



Instagram: https://www.instagram.com/thehighperceptionmethod/



Roberto Fiori Rocco — Digital Entrepreneur and Business Coach

L’imprenditore digitale e coach aziendale Roberto Fiori Rocco eccelle nell’ottimizzazione del fatturato e della presenza digitale per aziende e individui. La sua esperienza in comunicazione, strategie aziendali e sviluppo personale ha portato a collaborazioni di successo con marchi e imprenditori di fama mondiale. Ha fondato l’agenzia AltLife, offrendo una gamma di servizi dalla creazione di contenuti alle relazioni pubbliche, migliorando il posizionamento online dei clienti. Roberto è anche dedicato all’educazione, aiutando individui a crescere negli aspetti aziendali e personali attraverso corsi e seminari.



Sito web: https://www.altlifeagency.com/



Instagram: https://www.instagram.com/robertofiorirocco/



Ines Mordente — Surgeon Specialist in Dermatology and Venereology

La dottoressa Ines Mordente, specialista in dermatologia e venereologia con sede a Napoli, Roma e Milano, tratta una vasta gamma di patologie della pelle. Le sue solide capacità comunicative l’hanno aiutata a costruire un seguito online consistente. Assistendo oltre 20.000 pazienti ogni anno, si concentra su condizioni come l’acne (metodo #acnerevolution®️, è anche autrice del libro) e patologie dei capelli. L’esperienza di Mordente ha portato alla formulazione della linea skincare LAMUSELAB, su richiesta di Efarma. La linea è molto ricercata sia dai pazienti che dagli influencer.



Sito web: https://inesmordente.it/



Instagram: https://www.instagram.com/inesmordentedermatologa



Riccardo Della Giovanna — Entrepreneur and Creative Director

Come imprenditore e direttore creativo, Riccardo della Giovanna ha compiuto progressi significativi nella creazione di contenuti, specialmente nel settore dei viaggi, della moda e del business. Ha fondato l’agenzia Altlife, un’azienda di marketing e comunicazione, e sviluppato il servizio “Click and Cash” per aiutare i clienti nell’espansione aziendale. Le sue strategie innovative hanno portato a risultati significativi sia per la sua agenzia che per i suoi clienti, posizionandolo come leader nel combinare acume commerciale e creatività.



Sito web: https://clickandcashformula.com/



Instagram: https://www.instagram.com/riccardo_dellagiovanna/