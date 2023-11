Wine for Smile 2023, asta di vini italiani per il sorriso dei bimbi

Il 5 dicembre al Circolo Canottieri Aniene serata per la cura delle malformazioni al volto

Wine for Smile 2023: è tutto pronto per l'asta di beneficenza dedicata agli amanti del buon vino italiano, che si terrà il prossimo 5 dicembre alle 19.00 presso il Circolo Canottieri Aniene di Roma, che unisce il gusto raffinato dei partecipanti alla generosità per una causa nobile: raccogliere fondi per bambini e giovani adulti nati con malformazioni al volto.

A fare gli onori di casa Massimo Fabbricini, presidente dell'Aniene, Giovanni Malagò presidente del Coni e Stefano Zapponini, presidente Smile House Fondazione ETS. Il “Wine for Smile”, giunto alla XVIII edizione, è diventato un appuntamento annuale molto atteso nel calendario degli eventi romani. Vini d'annata donati da una cinquantina di cantine italiane per l'evento beneficenza a favore dei progetti della Smile House fondazione ETS che cura ed assistere bambini e giovani adulti nati con malformazioni del volto accompagnandoli in un lungo e complesso percorso di cura, dal primo fondamentale intervento chirurgico alle cure specialistiche, fino alla completa integrazione sociale. Smile House ETS, inoltre, forma chirurghi, medici e operatori sanitari e sviluppa progetti di ricerca clinica sulle suddette patologie. La serata, presentata da Livia Azzariti, medico, divulgatrice scientifica e co-fondatore della Fondazione, e da Beppe Convertini, attore e conduttore televisivo, promette di offrire una selezione di vini pregiati provenienti da tutta Italia. L'asta, animata da Stefano Campatelli, direttore Consorzio Vino Toscana, e battuta da Giacomo Volpi, presenterà una gamma di bottiglie pregiate, donate da rinomate cantine e produttori vinicoli italiani.

I partecipanti avranno l'opportunità di aggiudicarsi dei lotti molto interessanti, contribuendo al contempo a sostenere le iniziative della Smile House Fondazione ETS. Inoltre, l'evento offrirà agli ospiti l'opportunità di immergersi nell'universo del vino, elevandolo da semplice bevanda ad un'autentica forma di cultura.

Prima dell'inizio dell'asta il professore Alberto Mattiacci, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università La Sapienza e rappresentante della Federazione Europea dei Vini d'Origine presso l'Osservatorio Europeo del Mercato del Vino, sarà il protagonista insieme a Micaela Pallini, presidente di Pallini SpA e presidente di Federvini di un breve talk show pensato per appassionati e neofiti. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno delle Smile House, centri di cura ambulatoriali e chirurgici istituiti, grazie ad un Protocollo d'Intesa con il Ministero della Salute, all'interno di alcuni ospedali italiani, in grado di garantire con un network nazionale la presa in carico dei pazienti dalla diagnosi prenatale fino al termine del loro sviluppo psico-fisico, accompagnandoli in un percorso di cura pluriennale e multi-specialistico.