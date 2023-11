Maurizio Bonori e Dequa Studio: l'innovazione e il successo nel mondo delle talent agency

Mario Alessandroni 29 novembre 2023 a

Maurizio Bonori è un imprenditore di 33 anni, padre di due figli, Santiago e Matilde. Le sue imprese operano nel mondo digitale e del management, suo core business, oltre ad aver investito nel settore della piccola hotellerie. Fondatore di Dequa Studio e co-proprietario del Giardino Segreto, Maurizio è spesso ospite per corsi di management in università e come mental coach in Svizzera e nord Italia. Si definisce persona sicura e il suo mantra nel lavoro e nella vita in generale è: dedizione, costanza, sacrificio, professionalità. Nel corso degli anni, ha affrontato varie attività e ottenuto successi ma ha anche sperimentato difficoltà e delusioni, da queste ha imparato molto e sviluppato le skills che oggi lo hanno portato a nuovi successi. Crede fortemente nel valore del lavoro di squadra, nel concetto di team, una delle sue affermazioni più celebri è: "Voi lavorate CON me, non PER me."



Ma cos'è Dequa Studio?

"Andiamo per gradi: Dequa Studio è divisa in due dipartimenti: DEQUA STUDIO MANAGEMENT e Studio comunicazione e grafica. La prima rappresenta e gestisce l'immagine di personaggi pubblici nel mondo digitale, televisivo e calcistico. Lavora sulla loro crescita e posizionamento, rappresentando in esclusiva alcuni dei migliori talenti d'Italia. Il roster include oltre 20 talenti, di cui 15 in esclusiva. Dequa Studio Management continua a cercare nuovi talenti da valorizzare e supportare nel percorso di crescita personale e artistica. Offre un supporto personalizzato a 360 gradi per ogni talento, con account manager, contabile e content creator dedicato. La seconda, invece, fornisce strategie di digital marketing su misura, gestisce pagine social aziendali e si occupa del marketing e degli annunci pubblicitari".



Da quanto esiste Dequa Studio?

"Dequa Studio festeggerà il suo secondo anniversario a dicembre 2023.

Nato tutto quattro anni fa quando Maurizio ha aiutato la sua compagna Martina Luchena, top talent nel mondo beauty, a superare una situazione negativa nella sua ex agenzia. Da allora, hanno costruito un percorso di successo, posizionando Martina tra le prime tre beauty influencer d'Italia e portando Dequa Studio in breve tempo da le più rinomate agenzie di settore".



Che innovazione avete portato nel settore?

"Maurizio sostiene di aver riportato in vita il "vecchio" management basato sulla serietà dei rapporti, lealtà e trasparenza. Ha integrato le esperienze vissute nell’azienda di famiglia nel suo approccio, trattando i talenti con professionalità e dedizione, offrendo supporto continuo per la creazione e lo sviluppo delle loro aziende e personal branding".



Pensi di avere raggiunto tutti gli obiettivi?

"Maurizio vede la sua vita come una serie continua di obiettivi, trasformandoli in stimoli per migliorarsi ogni giorno. Non si considera statico e afferma che ogni occasione è una possibilità per un nuovo progetto. Non pensa di aver raggiunto tutti gli obiettivi, ma vede il suo percorso come una maratona, con tappe da raggiungere e superare, gestite con forza, concentrazione, stabilità e energie fisiche e mentali".



La scelta di spostarsi da Milano può sembrare azzardata. Perché questa decisione e cosa vi ha portato?



"Maurizio considera la possibilità di creare business al di fuori di Milano come una scelta vincente. Crede che un'idea solida possa svilupparsi ovunque, specialmente nel mondo digitale. Questa decisione è influenzata dall'esempio della sua famiglia, che ha sviluppato con successo un'azienda fuori dalla città di Brescia. La sua convinzione è che un progetto ben strutturato possa essere sviluppato da qualsiasi luogo".



Il successo con Martina? Raccontaci bene



"Il successo con Martina è iniziato quattro anni fa quando Maurizio, proveniente dall'azienda di famiglia e dall'esperienza come speaker radiofonico, ha aiutato Martina a uscire da una situazione lavorativa difficile. Dopo aver accettato di diventare il suo agente, hanno riorganizzato l'azienda, tagliato spese superflue e selezionato brand che credevano davvero in Martina. La loro regola principale era la qualità, non la quantità. In quattro anni, Martina è entrata tra le prime tre beauty creator d'Italia grazie a un progetto serio e mirato".



E gli altri talent di Dequa Studio?



"Poco più di due anni fa iniziarono ad arrivare richieste come: "Mauri, non hai altri talenti?" o "Mauri, non hai mai pensato di gestire altri talenti oltre a Martina?" oppure "Mauri, perché non porti il tuo metodo a disposizione di altri talent?" Queste sono alcune delle domande che giornalmente mi venivano rivolte da aziende e agenzie. Da lì, io e Martina abbiamo iniziato un altro percorso mentale e di progettualità, studiando come poter inserire altre figure senza modificare o intaccare il lavoro fatto con lei, e allo stesso tempo, poter offrire il massimo ai futuri talenti. Dopo alcuni mesi, abbiamo trovato la soluzione ideale, un mix delle mie esperienze positive e negative, insieme a quelle di Martina. Abbiamo capito che l'onda giusta era quella del beauty e abbiamo cominciato a cercare profili con potenziale da lanciare o comunque persone desiderose di riscatto. Avevamo bisogno di individui come noi, con lo stesso mantra: dedizione, costanza, professionalità e sacrificio. Così, come è stato per Martina, l'obiettivo e la promessa con gli altri talenti erano chiari: in due anni, entrare dalla porta principale in questo mondo totalmente nuovo per noi, nel settore delle agenzie di management. A dicembre festeggeremo due anni, partiti da zero, senza un nome, senza un ufficio, senza un team, senza un talento. Oggi possiamo vantare un fatturato che raddoppia anno in anno, un nome e un posizionamento importante nel management a livello di beauty e lifestyle, con 15 talenti in esclusiva su un totale di 20. Continuiamo con lo scouting e riceviamo richieste per entrare nel nostro studio, mantenendo salda la filosofia della qualità, non della quantità, e del lavoro professionale con dedizione e costanza".