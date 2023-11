“Sales and Life University di Giorgio Trabaldo: Il Viaggio Epico verso il Successo nelle Vendite e nella Vita”

Rudy Cifarelli 28 novembre 2023 a

a

a

Giorgio Trabaldo é un imprenditore italiano. Noto a livello internazionale come international speaker, specializzato nell'ambito delle vendite e dello sviluppo umano a 3600º. Parla correntemente tre lingue e gira il mondo per condividere la sua esperienza nell’ambito della vendita e a livello di ‘esseri umani’. È ormai affermato nel settore dell’alta formazione ed ha aiutato migliaia di imprenditori e persone facenti parte di qualsiasi ambito a migliorare le loro prestazioni sia nella vita che nel lavoro. Per la maggior parte con lunghi e brevi contenuti gratuiti. Perche sostiene che ‘se la gente paga, deve ricevere x100 cio che ha pagato, altrimenti do gratis. Così, dopo aver raccolto un grandissimo seguito negli anni ed aver avuto un forte impatto nel mercato italiano, nel 2023 decide, a gran richiesta sui social, di creare una community dove lanciare un percorso di studio sull’ambito della vendita e negoziazione che fosse fruibile ed accessibile a chiunque. Dando cosi la possibilità a chiunque, realmente chiunque, di poter apprendere quelle skills tecniche che normalmente non si trovano o vengono vendute a decine di migliaia di euro. Sia per la chiarezza con la quale Giorgio è solito affrontare qualsiasi tema, sia per il costo a dir poco irrisorio rispetto al grande valore che si può trovare all’interno del corso in questione, il corso riceve un successo enorme con piu di 1000 persone iscritte la prima settimana. Decide di chiamarlo “Sales and life university” abbreviato con Slu. Ed è un progetto che sviluppa insieme a Danielg , suo amico e famosissimo formatore nel settore vendita. Dove portano insieme concetti mai visti nel panorama italiano sbancando ogni genere di concorrenza, non a livello di numeri o studenti solo, ma a livello contenutistico. All’interno del corso, diviso in ben 9 moduli, parla sia di nozioni tecniche relative alla vendita ed applicabili in qualsiasi settore, sia di quanto il mindset sia assolutamente fondamentale per raggiungere grandi risultati. Si parla di argomenti che spaziano dal prospecting e psicologia della vendita per arrivare alla Sales Leadership, KPI e cold calling. Insomma una percorso a 360º che porta un inesperto ad essere più bravo dell 99% delle persone in questo ambito professionale.

I video sono girati in moltissimi luoghi diversi nel mondo! Il suo fantastico viaggio inizia nel nostro paese ed apre la SLU parlando di Sales fundamentals partendo dalle basi, ci spiega che cos’è la vendita e molto di più. Si sposterà poi in Norvegia, in India, in Portogallo e ancora Los Angeles e Slovacchia! I suoi insegnamenti vertono su molti temi fondamentali quali il prospecting, la Sales identification, il self care, saper gestire le obiezioni, saper fare follow up con strutture perfette ed il closing. Dove la chiave è far comprendere io corretto funzionamento delle dinamiche interpersonali nella vendita. Ma questo è solo un’assaggio, c’è molto di più e genera euforia, entusiasmo! Guardando i video è sempre più chiaro quando Giorgio sia intenzionato a far arrivare un messaggio forte, ad aiutare le persone a cambiare e migliorare davvero la loro vita. E non è una persona che vi dirà cose comode da ascoltare o vi offrirà soluzioni veloci/scorciatoie per arrivare al successo. Nulla di tutto ciò. Anzi, ci saranno cose scomode, qualcuno deciderà di non voler ascoltare e di continuare a mettere la testa sotto la sabbia. Bisogna avere fame, grinta, motivazione, e accettare le sconfitte. La cosa bella, che Giorgio ti aiuta a capire e a fare tua è che se tu vuoi davvero ottenere dei risultati nella vita puoi farlo e non hai scuse. Una volta che hai studiato ascoltato ed inizi ad applicare non puoi che sorridere perchè inizi finalmente ad avere una visione reale di come cambierà la tua vita. Da luglio ad oggi migliaia di perone sono entrate a far parte della community ed il numero è sempre in crescita. Giorgio Trabaldo ha solo 25 anni e ha già ha cambiato la sua vita e quella di decine di migliaia di perone. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà in futuro