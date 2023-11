Cinema, risultati da urlo al botteghino per “Enigma Rol”: il film di Dell'Olio fa il botto

07 novembre 2023 a

Successo al box office per “Enigma Rol” di Anselma Dell’Olio. Il film documentario dedicato alla controversa figura del sensitivo Gustavo Rol, amico di Federico Fellini e Franco Zeffirelli, considerato un maestro spirituale da personaggi come Charles De Gaulle, John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy, Giorgio Strehler, realizza la più alta media per copia, nel suo primo giorno di programmazione nei cinema, con 1022 euro, secondo i dati Cinetel, e supera anche la media per copia di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi (836 euro) e di tutte le nuove uscite di lunedì 6 novembre.

Il film è arrivato nelle sale come evento con una programmazione prevista di soli tre giorni, 6, 7 e 8 novembre, ma a fronte di questa sorpresa sugli incassi e in considerazione della richiesta da parte del pubblico e degli esercenti, la distribuzione RS Productions, in accordo con la produzione La Casa Rossa, aumenterà le sale e i giorni di programmazione.

Attraverso testimonianze, materiale di repertorio, fotografie, video d'archivio e ricostruzioni sceniche, “Enigma Rol” è allo stesso tempo ritratto, indagine e antologia del carattere, della personalità e delle opere del controverso sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol (1903-1994). Per fare luce su questa figura inspiegabile e allo stesso tempo affascinante e misteriosa, non sono sufficienti termini come “paranormale”, “extrasensoriale” o “parapsicologico”. Gustavo Rol rifiutava ogni etichetta esoterica. Nel corso della sua vita è stato molto di più. Chi gli ha dato del "mediocre illusionista" (tra i più scettici Piero Angela) e chi lo ha considerato un maestro spirituale, un illuminato, messo sulla Terra per renderci migliori o, comunque, un uomo straordinario, speciale, con possibilità misteriose e incredibili. La sua vita viene ripercorsa attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuto, di chi ha assistito ai suoi esperimenti e anche di chi ha sempre messo in dubbio le sue capacità, con la volontà di fornire allo spettatore gli strumenti necessari per formarsi un proprio punto di vista e decidere poi da che parte stare. “Enigma Rol” vuole essere un viaggio nel dubbio di fronte alla “domanda eterna”: è davvero possibile? Il dubbio oltre la ragione. La possibilità che qualcosa di inspiegabile esista davvero o che Gustavo Rol sia stato solo un abile e fantasioso prestidigitatore.

“Enigma Rol" è prodotto da Francesca Verdini e coprodotto da Pietro Peligra e Agostino Saccà ed è una produzione La Casa Rossa con Rai Cinema, in coproduzione con RS Productions e Pepito Produzioni e in associazione con Luce Cinecittà ed è distribuito da RS Productions.