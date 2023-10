Il Due Ponti alla conquista della Maratona di New York: il 5 novembre la corsa

31 ottobre 2023 a

a

a

I runner del Due Ponti sono in partenza per New York dove, domenica 5 novembre, correranno la maratona più bella del Mondo, la più partecipata e seguita tra gli eventi sportivi mondiali. Il Due Ponti ritorna nella Grande Mela dopo la pausa forzata del covid con grande entusiasmo degli atleti che, da mesi, preparano questo appuntamento nonostante il caldo che ha caratterizzato la stagione estiva durante la quale erano previsti gli allenamenti più importanti.

Alle 7 di domenica 5 novembre, i runner approderanno a Staten Island dove attenderanno le note dell’inno americano e, dopo lo sparo, sulle note di “New York New York” affronteranno il Ponte di Verrazzano che li porta a Brooklyn; quindi la corsa coprirà in tutti e cinque i distretti di New York per chiudere a Central Park, tra due ali di folla che acclama i partecipanti, dal primo all’ultimo.

Ecco gli atleti Due Ponti che, guidati dal presidente Emanuele Tornaboni, sono pronti ad affrontare questa gara impegnativa ma anche molto emozionante: Cristina Fedeli, Giulia Moranti, Leonardo Cacciapaglia, Alessio Sanbiagio, Leonardo Tornaboni, Marco Torosantucci, Federico Vaccaro e Paolo Valenti.