Dal Sasso Group: competitiva, affidabile, sostenibile

La Dal Sasso Group è da sempre fortemente competitiva nell’ambito della costruzione di stampi termoplastici a iniezione e nello stampaggio di prodotti in plastica. Lo stabilimento di 3200 metri quadri si trova ad Aprilia in provincia di Latina, e dista solo 25 chilometri da Roma. Compo sta da un organico di circa 50 persone, che diventano 80 contando sul proprio indotto, dispone di un parco macchine all’avanguardia costantemente aggiornato. Fattori, questi, che la rendono un vero punto di riferimento per le aziende del Lazio e del resto d’Italia.

Alla clientela, che va dalle multinazionali alle piccole e medie aziende italiane, offre la possibilità di realizzare dei componenti per varie tipologie di prodotti: “Siamo un’azienda dell’indotto, del terziario, e abbiamo più di cento clienti in oltre trenta settori” – afferma Marco Dal Sasso, il direttore commerciale -. Siamo quindi attivi su più fronti: dall’automobilistico allo zootecnico, passando per il ferroviario, l’aeronautico, il medicale l’elettronico, fino all’agroalimentare. Diciamo che operiamo ovunque ci sia la possibilità di realizzare un particolare in plastica. I nostri prodotti, vengono commissionati da aziende che in molti casi li esportano in tutto il mondo”.

“Quando un nostro cliente deve realizzare un nuovo prodotto, è molto importante che possa contare su un fornitore dell’indotto affidabile, dinamico e competitivo- commenta Dal Sasso -, e noi offriamo questo affinché il cliente possa raggiungere gli obiettivi nel più breve tempo possibile e con i costi minori possibili”. Con una media del 78% delle offerte accettate nel decennio 2012-2022, Dal Sasso Group continua ad acquisire nuovi clienti e a mantenere quelli fidelizzati grazie al rapporto qualità/prezzo,ai rapidi tempi di consegna, alla trasparenza delle offerte e all’attitudine a risolvere eventuali alla trasparenza delle offerte e all’attitudine a risolvere eventuali problemi senza contrasti. “Un altro motivo per cui ci scel gono - aggiunge - è che tutti gli stampi sono costruiti da noi e quindi Made in Italy”.

La società, inoltre, dispone di un reparto stampi tecnologicamente avanzato che funge anche da pronto intervento per il reparto di stampaggio, limitando i tempi di fermo in caso di rottura dello stampo a volte risolti in poche ore, e occupandosi anche delle modi fiche richieste e delle manutenzioni ordinarie. Il vantaggio, quindi, è quello di avere un unico referente per problemi sia di stampo che di stampaggio. “Vediamo il cliente come la nostra forza vendita quindi facciamo di tutto per renderlo competitivo sul mercato affinchè noi possiamo stampare il più possibile”, afferma il direttore commerciale.

Dal Sasso Group, nell’ambito della sua attività, ha tra le priorità anche il rispetto dell’ambiente. L’azienda pontina si dichiara fortemente ecosostenibile: “Noi stampiamo plastica - spiega Marco Dal Sasso -. A fianco a ogni pressa c’è un granulatore, grazie al quale tutti i pezzi sbagliati e le materozze (il troncone di plastica che si crea tra la pressa e lo stampo) vengono immediatamente rigranulati e ristampati. Questo permette quindi un riciclo immediato, che ci consente di ottenere un risultato di una percentuale di scarto vicina allo zero, inoltre va sottolineato che per oltre il 95% stampiamo prodotti che spesso hanno una durata di anni visti i settori dei nostri clienti”

Insieme all’ambiente e alla sostenibilità, Dal Sasso Group pone un occhio di riguardo anche al territorio e alle nuove generazioni. “Avendo personale in avvicinamento all’età pensionabile, abbiamo avviato un progetto chiamato formazione giovani così strutturato: offriamo ai ragazzi un contratto iniziale di tirocinio per sei mesi, li testiamo per capire se sono idonei, dopodiché proponiamo tre anni di apprendistato e quelli che confermano la loro validità li assumiamo a tempo indeterminato. Crediamo molto nei giovani, e crediamo che gli imprenditori debbano avviarli al lavoro con ottimismo e coraggio anche perché troppo spesso viene loro descritto un passato roseo, un presente grigio e un futuro nero” - e poi per continuare sulla nostra linea green: basti pensare che la distanza media di un dipendente dalla sede di Sasso Group è di otto chilometri, per cui limitiamo traffico e inquinamento. Non solo: lavoriamo con quasi tutte le regioni d’Italia e paesi esteri, ma il 75% dei nostri clienti è nel Lazio. In tal senso, le merci che veicoliamo sono pratica mente a chilometro zero”.conclude Dal Sasso.

DAVVERO POSSIAMO RINUNCIARE ALLA PLASTICA?

Preso atto che negli ultimi anni l’atteggiamento di molti media e social nei confronti della plastica è ormai più di demonizzazione che di riflessione, con il nostro Canale Youtube abbiamo sentito la necessità di fornire una informazione quanto più equilibrata e completa sul mondo della plastica. Viene a molti naturale schierarsi con una parte o con l’altra, questo lo vediamo chiaramente nello sport e nella po litica, tuttavia se essere tifosi di una squadra invece che di un’altra non ci stravolge la vita, essere tifosi contro la plastica comporterebbe dei cambiamenti drammatici nel mostro modo di vivere. Bisogna dire con estrema chiarezza che senza la plastica noi non avremmo né l’elettricità né internet in quanto non avremmo le coperture dei cavi, tralasciando tutti i componenti delle relative reti. Non avremmo tutti quei prodotti monouso come guanti, siringhe, flebo, tubi, cateteri, e i dispositivi di protezione per medici e pazienti negli ospedali con conseguente crollo delle cure sanitarie. Non avremmo assorbenti, pannoloni, pannolini, preservativi, diaframmi e tutto quello che concerne quel tipo di igiene personale o contraccezione. Non avremmo tutta una serie di imballaggi che permettono ai cibi di durare molto di più rispetto alla carta e che quindi consentono di abbattere gli sprechi alimentari. E, a parte elettricità e internet, finora abbiamo parlato di quella che con disprezzo viene chiamata plastica usa e getta e che andrebbe chiamata invece plastica riciclabile.

Va sottolineato che in questo l’Italia è il primo paese in Europa come capacità di riciclo. Se passiamo ai beni durevoli la situazione è ancora peggiore perché senza plastica non potremmo realizzare elettrodomestici, automobili, aerei, sistemi per l’irrigazione, per l’agricoltura, per l’edilizia, elementi d’arredo, giocattoli, macchinari, contenitori e via così. Pensate alle cose che vi circondano, alle cose che amate e vi renderete conto che molte di queste contengono o sono di plastica. Nel migliore dei casi torneremmo al medio evo ma ci sarebbe un altro caro prezzo da pagare perché alcune cose si tornerebbero a costruire in legno o carta con conseguente abbattimento di foreste, oppure in metallo che a quel punto si potrebbe lavorare solo con il carbone. In realtà la plastica andrebbe considerata una preziosa risorsa in quanto nasce già come un prodotto di riciclo perché ricavata dal 4% del petrolio che sarebbe inutilizzabile per ogni altro uso, si lavora a una temperatura mediamente poco sopra i 200° gradi, contro i 600° dell’alluminio, i 1500° del vetro e i 1800° dell’acciaio ed inoltre è molto più leggera. Un prodotto in plastica è quindi molto più economico da produrre e molto più semplice da riciclare. E’ davvero un nemico da combattere?

IL CANALE YOUTUBE DAL SASSO DS-GROUP

Con quasi 200 video e oltre 250 iscritti il nostro è un canale tecnologico, industriale, d’informazione rivolto a tutti, che si propone di far conoscere meglio la plastica e il suo indispensabile utilizzo, ma anche di sensibilizzare tutti, cittadini e imprese, verso il suo massimo riciclo al fine di trasformare in una risorsa un materiale che troppo spesso è considerato un rifiuto. Grande attenzione è posta ai temi dell’economia circolare e della sostenibilità con un informazione equilibrata e video di interesse generale.

Il canale Dal Sasso DS Group è una finestra per tutti coloro che non hanno la possibilità di visitare un’azienda metalmeccanica e sono curiosi di sapere come vengono realizzati i prodotti in plastica che usiamo tutti i giorni. Sono presenti molti video divisi in specifiche playlist che mostrano le fasi del processo produttivo sia degli stampi in acciaio che dello stampaggio dei prodotti, una sulla sostenibilità, una per bambini, una per tecnici, una sulle tecnologie e infine una sulle interviste e i video aziendali.