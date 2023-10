L'Istituto della Enciclopedia Italiana inaugura Spazio Treccani Arte

20 ottobre 2023 a

L’Istituto della Enciclopedia Italiana ha inaugurato, lunedì 2 ottobre 2023 a Roma, al piano terra di Palazzo Mattei di Paganica, sua storica sede dal 1927, Spazio Treccani Arte: un ambiente di circa 300 mq., accessibile al pubblico gratuitamente, che ospiterà mostre, incontri e presentazioni dedicate all’arte contemporanea.

Spazio Treccani Arte è solo l’ultimo progetto, in ordine di tempo, promosso dall’Istituto nato a Roma nel 1925, su iniziativa del Senatore Giovanni Treccani degli Alfieri e del filosofo Giovanni Gentile, con l’obiettivo di dare anche all’Italia una grande enciclopedia nazionale; sono innumerevoli infatti le attività proposte dal 1929, anno di pubblicazione del primo volume della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, a oggi, ognuna delle quali ha contribuito a far divenire Treccani, ente di interesse nazionale e punto di riferimento per la vita culturale del nostro Paese.

Rinnovando l’impegno nella ricerca e nella divulgazione della cultura, nel 2018, l’Istituto dà vita a Treccani Arte, con l’obiettivo di promuovere una diffusione universale della conoscenza in ambito artistico attraverso la produzione di multipli d’artista e pubblicazioni dedicate all’arte contemporanea italiana e internazionale.

Spazio Treccani Arte inaugura con una mostra che intende restituire al pubblico la poliedricità dei progetti fin ora presentati, esponendo la totalità delle opere realizzate nell’arco dei 5 anni di Treccani Arte, con oltre 30 artisti contemporanei.

Sarà così possibile vedere le edizioni limitate del progetto Treccani Arte/MAXXI, nato per celebrare il decennale del Museo nazionale delle arti del XXI secolo attraverso una produzione dedicata di 10 opere in edizione limitata commissionate ad altrettanti artisti italiani e internazionali, i cui lavori hanno segnato la storia del Museo.

In mostra anche i poster firmati e numerati del progetto UTOPIA, nel quale è stato chiesto a ciascun artista invitato di scegliere una parola del Vocabolario della lingua italiana e di associare ad essa un’immagine, realizzata ad hoc, selezionata dal proprio corpus di opere, rielaborata o appropriata.

Saranno poi esposti i multipli di Alfabeto Treccani, collana nata dalla collaborazione con Artissima, che propone una ricognizione dell’arte italiana contemporanea a partire dalle ventuno lettere dell’alfabeto, ciascuna delle quali è rappresentata da artisti il cui cognome comincia con la stessa.

Si potranno ammirare, la Psicoenciclopedia possibile di Gianfranco Baruchello, monumentale opera/volume, capace di mettere in questione tutte le forme tradizionali del sapere e di creare inedite connessioni tra parola e immagine; i 58 volumi della Grande Enciclopedia disegnata da Ettore Spalletti; l’opera serigrafica Venti voci per la Treccani e dieci virgole per il mondo di Emilio Isgrò, realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario dalla storica esposizione (1970) presso la Galleria Arturo Schwarz in cui il Maestro presentò venticinque volumi dell’Enciclopedia cancellati e tutte le pubblicazioni (libri, cataloghi e riviste) edite da Treccani Arte nel corso di questi cinque anni.

A partire dall’inizio del 2024 lo spazio ospiterà nuove mostre temporanee, oltre ad una serie di incontri e presentazioni con gli artisti che hanno già collaborato con Treccani Arte o con coloro i quali lo faranno in futuro.