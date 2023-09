Al Foro Italico vince lo show: in campo tanti ex campioni

Arianna Di Pasquale 15 settembre 2023 a

Sport e divertimento al Foro Italico per la seconda edizione degli «Italian Padel Awards», evento dedicato al padel con protagonisti numerosi campioni. Nella cornice della Sala delle armi il primo a prendere la parola è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò: «Il padel è una scommessa vinta. Non mi stupisco del successo, è uno sport adatto a tutti». Presenti alla kermesse anche il presidente della FIP Luigi Carraro, l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e i vertici di Sport&Salute, il presidente Marco Mezzaroma e l’ad Diego Nepi Molineris che ha dato il via alle premiazioni. Il primo riconoscimento, per la categoria «Legend», è andato a Seba Nerone, alle gemelle Alayeto e ad Arturo Coello.

A seguire, premiato Pablo Cardona nella categoria «Rising star»; a Carolina Orsi e Giulio Graziotti il riconoscimento nella categoria «Italians». Ampio spazio a Giuseppe Signori, bandiera della Lazio al quale è andato il premio nella categoria «Ambassador».

Insignito poi del premio nella categoria «Coach» Manu Martin, mentre è stata premiata con un collegamento -video la conduttrice Diletta Leotta per la categoria «Ambassador». A chiudere la serata il riconoscimento all’atleta paralimpico Alessandro Os sola nella categoria «Tournament», alla Nazionale italiana e al Circolo canottieri Aniene per la categoria «Team» e a Carlo Ferrara nella categoria «News».

Nel pomeriggio invece è andato in scena l’«Italian Padel Awards Challenge» che ha visto sfidarsi a suon di racchette due team di ex calciatori, capitanati da Totti e Albertini. L'ex Roma ha fatto coppia con Candela; nella loro squadra anche il duo Fiore-Giannichedda e Maini-Marchegiani. L'attuale presidente del settore tecnico della FIGC è in«Questo sport è una scommessa vinta Disciplina adatta a tutti» vece sceso in campo con Amoruso; con loro anche le coppie Toni-Locatelli e Budel-Cambiasso. A vincere il torneo il team dell’ex Milan, mentre allo storico capitano romanista è stato consegnato il premio «Ambassador».