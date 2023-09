Roberto Verde e l'Alta orologeria: cosa ci aspettiamo in futuro?

Con il suo Show-room a Verona di Orologi Roberto è protagonista da oltre 15 anni degli andamenti di questo mercato

Francesco Fredella 13 settembre 2023

Roberto Verde, nato nel 1983, coltiva una passione per il mondo dell'orologeria da oltre 15 anni, che è diventata la sua ragione di vita. Con il suo showroom "Goldfingers Orologi" situato a Verona, è diventato uno dei protagonisti di questo mercato. Abbiamo voluto fare qualche domanda specifica a Roberto.



Roberto, consigli di acquistare orologi in questo periodo dell’anno?

Certamente, è sempre un buon momento per acquistare un orologio per iniziare o implementare la collezione. Distinguiamo sempre l’aspetto collezionistico di cui sono spesso portavoce rispetto al mero guadagno su probabili fluttuazioni. L’orologio deve essere vissuto come bene di piacere da indossare ogni giorno.



Quali sono gli orologi su cui punteresti oggi?

Oggi gli orologi più interessanti da acquistare sono i 5 cifre, restando in casa Rolex, che sono considerati il nuovo Vintage. Sono stato uno dei primi a parlare del nuovo Vintage ponendo un riflettore su questo tema a me caro in quanto saranno orologi fuori produzione che nel tempo manterranno il loro valore economico, anzi potranno addirittura crescere e nello stesso tempo hanno una solidità storica a livello collezionistico.



Cosa significa 5 cifre?

Parlando di Rolex 5 cifre identifica determinate referenze fuori produzione, la maggior parte con vetro zaffiro, che prendono il posto dei loro antenati mantenendo aspetti caratteristici molto vicini ai loro predecessori. Devi sapere che queste 5 cifre che riguardano la referenza dell’orologio composta da 5 numeri sono incise nella cassa (o a ore 6 attacco bracciale o nel retro cassa )



Quindi conviene puntare solo su Rolex nel futuro?

Non dico questo ma sicuramente parliamo del brand più discusso da sempre. Negli ultimi anni abbiamo visto altri brand come Cartier e Bulgari entrare nella scena dell’alta orologeria e diventare protagonisti con oggetti interessanti.



Cosa dovremmo aspettarci per questo inverno?

La dimensione del mercato degli orologi di lusso è stata valutata a 25,18 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che le entrate totali cresceranno del 3,25% dal 2023 al 2029, raggiungendo quasi 31,50 miliardi di dollari. Il mercato globale degli orologi di lusso è guidato dalla crescente preferenza del consumatore per orologi di alta qualità e lussuosi che fungono anche da accessori di moda. Il fascino dei materiali di alto livello e la squisita fattura hanno alimentato la domanda di orologi di lusso. I produttori si sono adattati a questa domanda facendo leva sulle strategie pubblicitarie e di marketing, contribuendo all'espansione del mercato.

Cosa ne pensi della Generazione Z ?

I tempi in cui la qualità e l'artigianalità erano i principali fattori di differenziazione sono ormai lontani. Per i marchi di orologi di lusso, creare una storia del marchio pertinente, differenziante e, soprattutto, autentica oltre la qualità e l'artigianalità sarà la chiave del loro futuro. Mentre il settore passa rapidamente dai clienti più anziani a una nuova generazione, di cui molti non indossano nemmeno più un orologio, la creazione di desiderabilità non è mai stata così critica come lo è ora. I consumatori della generazione Z sono più interessati ai marchi che hanno una storia forte da raccontare. Vogliono conoscere i valori del marchio, perché sanno quello che fanno e, soprattutto, se quei valori sono in linea con la loro immagine personale proiettata. I consumatori della Gen Z sono sempre alla ricerca dell'ultimo e del migliore e non sono attaccati ai leader del passato. Ecco perché consiglio di puntare sul fuori produzione, un domani questa generazione capirà l’importanza di un orologio datato e non più facilmente reperibile.

Grazie delle tue parole di oggi, cosa ti auguri invece per la tua persona e attività?

Negli ultimi 6 mesi ho investito moltissimo sulla mia persona e sulla mia attività “Goldfingers Orologi”, realtà conosciuta a Verona a pochi passi dal centro. Cerco con le mie proposte sui principali canali social di trasmettere la passione vera per l’orologeria oltre che a consigliare l’orologio perfetto per il proprio portafoglio. Spero in un futuro di abbracciare sempre più persone che condividano come me questa passione basata sul collezionismo e non sulla speculazione.