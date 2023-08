Power hits e Future hits, ecco i conduttori degli eventi musicali estivi

Francesco Fredella 02 agosto 2023 a

Conto alla rovescia. Il 29 e 30 agosto all'Arena di Verona tornano due show imperdibili con la musica dal vivo, targati Rtl 102.5. E' tutto pronto per il Power hits estate di Rtl102.5 e per il Radio Zeta Future hits live, i due eventi che si terranno all'Arena di Verona i prossimi 29 e 30 agosto. La prima radiovisione d'Italia annuncia i conduttori degli eventi. Sul palco del Power hits live tornano Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Il giorno successivo, sempre all'Arena di Verona il 30 agosto, sarà il momento della seconda edizione del Radio Zeta Future hits live. Confermata la squadra di presentatori: Jody Cecchetto, Paola Di Benedetto e Camilla Ghini, che abbiamo visto lo scorso 10 giugno al centrale del Foro italico di Roma. Lorenzo Suraci, presidente Rtl 102.5: "Squadra che vince non si cambia. Abbiamo riconfermato i conduttori delle due scorse edizioni. Tutti a Verona il 29 e 30 agosto per queste due nuove esaltanti esperienze che chiudono l'estate 2023 con il tormentone musicale e la potente carrellata di nuovi artisti della Generazione Zeta".