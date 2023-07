Sud Innovation Summit, le big tech globali fanno tappa a Messina

31 luglio 2023 a

Da Google a Microsoft, da Amazon a Linkedin, da Expedia a Airbnb e ancora Generali, Tim e Confindustria tra i nomi nostrani, solo alcuni dei principali top player dei mercati nazionali e internazionali che si incontreranno il prossimo 14 e 15 settembre a Messina, dove vedrà la luce il primo Sud Innovation Summit, grande evento che dalla Sicilia accende i riflettori sulla digitalizzazione e l’open Innovation nel Sud del Paese, riunendo speaker di livello, storie di successo e top manager di grandi aziende per ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sui nuovi trend dell’innovazione.

Al centro della due giorni nella Città dello Stretto, tre temi principali: trasformazione digitale; cultura e turismo 3.0 e south working; a loro volta declinati in tavoli di lavoro e confronto tra i portavoce e i rappresentanti delle aziende presenti, con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare il potenziale del territorio e del tessuto imprenditoriale in chiave di sviluppo e innovazione digitale.

Il Sud Innovation Summit è ideato dall’imprenditore, marketing strategist e innovatore Roberto Ruggeri e realizzato in collaborazione con un team di professionisti e Italian Angels for Growth, tra i protagonisti del venture capital italiano e connettore d’eccellenza di business angels, grandi corporate e startup innovative. Con la promozione del Comune di Messina e il patrocinio, tra gli altri di Confindustria Sicilia e Rai.