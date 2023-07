Sole 24 Ore Formazione, l'unica scuola del quotidiano di Confindustria

20 luglio 2023 a

L’unica Scuola di Formazione de Il Sole 24 Ore è 'Sole 24 Ore Formazione’, mentre Ore Business School non appartiene al gruppo. Nel 2019 il Gruppo 24 Ore ha ceduto al Fondo Palamon Capital il 100% della società Business School24 e da allora quest’ultima società è una realtà distinta e autonoma rispetto a Il Sole 24 Ore. A ottobre 2022, scaduti i termini di non competition, Il Sole 24 Ore è rientrata nel settore dell’education con 'Sole 24 Ore Formazione’, in joint venture con il gruppo Multiversity (www.sole24oreformazione.it). La nuova scuola di formazione de Il Sole 24 Ore è operativa da febbraio 2023 con i Master Telefisco e Master Contabilità e Fisco realizzati con i giornalisti ed Esperti del gruppo, raggiungendo 1.200 iscritti. A questi si sono aggiunti i Laboratori Professionali Certificati e il catalogo formativo per la Pubblica amministrazione. Parallelamente, a maggio scorso, è partita l’offerta dei master Executive e Universitari part time di Sole 24 Ore Formazione con il Master in Management della Sostenibilità Ambientale e Politiche di Esg seguito da Healthcare e Management Sanitario e Fintech e Innovazione Tecnologica. In autunno prenderà il via il catalogo completo dei Master.

«Sentiamo la missione della formazione per due motivi: uno perché è sinergica con altre business unit, noi siamo già leader nell'informazione economico-finanziaria e siamo punto di riferimento per i professionisti; e due perché sentiamo la responsabilità sociale di divulgare formazione», le parole di Mirja Cartia d'Asero, amministratrice delegata de Il Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria. «In un contesto complesso la formazione continua permette al capitale umano di tenersi aggiornato» ha sottolineato ancora Mirja Cartla d'Asero.