Associazione “Fare Bene”: al Senato la presentazione del manifesto dei fondatori

19 luglio 2023 a

a

a

Si è tenuta, presso la Sala Nassirya del Senato, la presentazione dell’Associazione “Fare Bene”, promotrice del messaggio della dottrina sociale della chiesa nelle molteplici dimensioni della vita umana, dalla cultura all’economia, passando per il lavoro, la comunicazione e la politica. Moderatrice della conferenza la giornalista Monica Di Sisto, vicepresidente dell’Osservatorio Fairwatch. “Fare del bene agli altri è fare del bene, in primo luogo, a se stessi”, ha dichiarato la senatrice Giusy Versace, in apertura dell’incontro. “Ho sempre posto al centro del mio percorso di vita e della mia attività politica il dono di sé al prossimo, dando vita personalmente a realtà impegnate in ambito sociale”, ha aggiunto.

A seguire, Filippo Giorgio Maitan, presidente della neonata realtà, ha illustrato il manifesto elaborato dai soci fondatori (www.farebene.eu). “Concepiamo la politica come impegno per la giustizia, capace di creare le condizioni di fondo per la pace, che è base imprescindibile per lo sviluppo integrale dell’uomo, uno sviluppo autentico, fatto di bellezza, ecologia (tanto ambientale quanto umana) e dignità del lavoro”. Monsignor Francesco Pesce, rettore della chiesa di San Gregorio Nazianzeno presso la Camera dei Deputati, ha sottolineato il legame necessario tra verità e libertà, con Michelangelo Tagliaferri, sociologo ed esperto di comunicazione, che si è soffermato sull’impatto che la solidarietà può avere, sul mercato, in vista del Bene Comune, indicando poi nell’educazione delle nuove generazioni la via indispensabile per la costruzione di un futuro all’insegna di saldi princìpi.

Massimo Vinicius Malavolti, vicepresidente di “Fare Bene”, ha evidenziato l’indispensabile unione tra libertà e responsabilità. In chiusura, Filippo Giorgio Maitan ha presentato l’iniziativa benefica “Ascolta, Agisci, Abbraccia”, che l’Associazione promuoverà sul territorio nazionale: “Attenzione alle esigenze dei territori, organizzazione di apposite raccolte fondi e donazione del ricavato a sostegno di progetti locali dal forte impatto sociale”.