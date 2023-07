Università: Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma firmano la convenzione "PA 110 e lode"

Gli atenei digitali del Gruppo Multiversity siglano il Protocollo con il Ministero per la PA per la formazione continua e innovativa dei dipendenti pubblici

Promuovere la collaborazione e lo sviluppo di iniziative congiunte nel campo dell’istruzione e della pubblica amministrazione, al fine di sostenere la formazione dei dipendenti pubblici e la digitalizzazione del settore. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa firmato da Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, le Università Digitali di Multiversity, primo Gruppo di Education in Italia, con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, nell’ambito della convenzione “PA 110 e lode”.

La collaborazione prevede agevolazioni economiche per tutti i dipendenti della PA che intendano iscriversi a un corso di laurea o a un master di una delle Università del Gruppo, fino a una riduzione della retta del 50%.

“Il Protocollo d'Intesa garantisce una formazione continua ai dipendenti della PA, indispensabile per il miglioramento e la modernizzazione della macchina amministrativa per un Paese a favore di cittadini e imprese”, ha dichiarato Fabio Vaccarono, Presidente e AD di Multiversity. “Le nostre Università Digitali, leader a livello nazionale nel campo della formazione avanzata e della ricerca, offrono corsi di studio di alta qualità, in grado di migliorare il livello di competenze specialistiche e trasversali, che rispondono alle esigenze di un mercato del lavoro in veloce trasformazione”.

I Master e i Corsi di Laurea delle Università Digitali di Multiversity promuovono lo sviluppo professionale attraverso l'aggiornamento e l'espansione delle competenze del personale della PA, cd. upskilling, e l’acquisizione di nuove conoscenze e capacità, cd. reskilling. I dettagli sulle attività e sui progetti specifici relativi alla collaborazione con il Ministero per la Pubblica Amministrazione sono presenti sui siti web dei tre Atenei.

Multiversity è il primo Gruppo in Italia nel settore dell'Education con tre Università Digitali leader - Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma -, 72 corsi di laurea, oltre 300 Master, un ente di certificazione Certipass, una coding factory, Aulab, e una società con il Gruppo 24 Ore, “Sole 24 Ore Formazione”. La mission di Multiversity è fornire un’offerta didattica di alta qualità ed accessibile a tutti per consentire agli studenti di oggi di realizzare il mondo di domani. Il Gruppo provvede i suoi servizi attraverso una piattaforma tecnologica proprietaria, che sviluppa contenuti di e-learning prodotti internamente. Multiversity, che ha integrato le tematiche ESG nella propria strategia di business, partecipa a United Nations Global Compact (UNGC) e aderisce ai suoi principi per lo sviluppo di un business responsabile.