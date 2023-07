Fieg, Andrea Riffeser Monti rieletto presidente fino al 2026

04 luglio 2023 a

Si sono tenute oggi a Roma le assemblee degli organi sociali della Federazione Italiana Editori Giornali, che hanno rinnovato le cariche per il triennio 2023-2026.

L’Assemblea generale ha confermato per acclamazione Andrea Riffeser Monti Presidente della Fieg.

Riffeser, nel ringraziare gli editori associati per la fiducia, dopo aver ripercorso l’attività dei suoi cinque anni di presidenza della Federazione che hanno portato ad un importante riconoscimento da parte del Governo sul ruolo dell’informazione di qualità, che si è concretizzato in forme di sostegno per tutta la filiera, si è soffermato sugli obiettivi per il prossimo triennio per uscire dalla crisi e tornare a crescere e sull’impegno degli editori a presentare in tempi brevi una proposta di riforma dell’editoria.

“Nel 1981 quando il settore era investito da profondi cambiamenti nei sistemi di produzione con il passaggio dalle linotype alla fotocomposizione si varò una legge per sostenere le trasformazioni tecnologiche. Oggi – ha sostenuto Riffeser – la trasformazione digitale richiede una nuova legge di sistema. Per questo abbiamo previsto una Commissione con l’obiettivo di formulare proposte di riforma a Governo, Parlamento e Forze politiche.”

“L’auspicio – ha proseguito Riffeser – è, inoltre, che siano rapidamente recepite alcune delle proposte per il rilancio del settore:

sul fronte delle istituzioni, con campagne istituzionali funzionali alla crescita del Paese;

sulla proprietà intellettuale, con una maggiore valorizzazione dei contenuti editoriali su carta e online;

sulla distribuzione, con una ulteriore liberalizzazione della rete, con il contrasto alla desertificazione dei punti vendita e il raddoppio della possibilità di contatto tra giornali e potenziali lettori, con la garanzia dell’apertura delle edicole nei giorni festivi, con l’attivazione - in collaborazione con le imprese della distribuzione e gli edicolanti - di punti vendita aggiuntivi nelle aree sprovviste di edicole in deroga ai vincoli di parità di trattamento, con l’incremento delle consegne a domicilio delle pubblicazioni;

sulla pubblicità, con la promozione dell’utilizzo dei giornali (cartacei e digitali) nella comunicazione commerciale e istituzionale e con la garanzia della trasparenza del mercato pubblicitario;

sul mercato del lavoro, con un piano straordinario per l’assunzione di giovani, anche con il ricorso al prepensionamento di giornalisti e la modifica delle norme sui prepensionamenti dei giornalisti, conservando l’obbligo di assunzione”.

Vicepresidenti della Federazione sono stati riconfermati Francesco Dini, Presidente della Categoria editori di giornali quotidiani, e Giuseppe Ferrauto, Presidente della Categoria editori di giornali periodici, affiancati da Pierpaolo Camadini, Vicepresidente in rappresentanza delle medie e piccole imprese editrici di quotidiani e periodici. Presidente della Categoria editori agenzie di stampa è stato eletto Stefano De Alessandri e Presidente della Categoria editori di testate digitali è stato eletto Francesco Sortino.

Sono stati, poi, nominati i consiglieri incaricati: Stefano De Alessandri, per le relazioni sindacali, Francesco Dini per mercato e pubblicità, Carlo Mandelli per la tutela del diritto d’autore e della concorrenza. Andrea Riffeser Monti assume ad interim l’incarico per la distribuzione e vendita. Mirja Cartia d’Asero presiederà la neocostituita Commissione per la riforma dell’editoria.

Tesoriere della Federazione è stato eletto Carlo Alberto Tregua.

Di seguito la composizione dei rappresentanti in Consiglio Generale:

Categoria editori di giornali quotidiani:

Francesco Dini – Presidente

Roberto Amodei

Giampaolo Angelucci

Alessandro Belloli

Alberto Braggio

Daniela Bramati

Pierpaolo Camadini

Francesco Carione

Mirja Cartia d’Asero

Daniele Cavaglià

Mario Ciancio Sanfilippo

Massimo Cincera

Michl Ebner

Alberto Leonardis

Matteo Montan

Lino Morgante

Carlo Perrone

Donatella Ronconi

Maurizio Scanavino

Stefano Semen

Alessandro Serrau

Francesco Angelo Siddi

Pierluigi Spagoni

Categoria editori di giornali periodici:

Giuseppe Ferrauto – Presidente

Federico Angrisano

Marco Arduini

Fabiano Begal

Alessandro Bompieri

Sofia Bordone

Urbano Cairo

Corrado Corradi

Giuseppe Macchia

Carlo Mandelli

Gianni Melini

Paolo Panerai

Sergio Pedrazzini

Daniele Sacco

Federico Silvestri

Gianni Vallardi

Categoria editori agenzie di stampa:

Stefano De Alessandri – Presidente

Pietro Giovanni Zoroddu

Categoria editori testate digitali:

Francesco Sortino – Presidente

Italo Bocchino

Collegio Revisori dei Conti:

Sergio Monetti – Presidente

Alessandro Meloncelli

Davide Rossetti

Collegio dei Probiviri:

Edoardo Garrone – Presidente

Leopoldo De’ Medici

Federico Vincenzoni

Associazioni Aderenti:

Massimo Martellini – FCP

Dario De Cian – Asig

Giuseppe Ilacqua – Asig