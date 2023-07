Eleonora Daniele riceve l'oscar della solidarietà

Francesco Fredella 03 luglio 2023 a

Si è svolta a Roma al teatro Manzoni la prima edizione di The Best in Help – Gli Oscar della Solidarietà. Una serata presentata magistralmente da Marzia Roncacci (giornalista Tg2) in cui sono state premiate le persone e le realtà che si sono distinte e contraddistinte nell’ impegno sociale: tutti esempi di impegno civile, dedizione al bene comune, solidarietà o soccorso verso i più fragili nell’ambito nazionale, internazionale nello sport e nella formazione di una nuova coscienza ambientale.



The Best in Help- gli Oscar della solidarietà ha riunito al Teatro Manzoni le eccellenze della generosità verso gli altri con le eccellenze artistiche e culturali italiane per una serata unica e indimenticabile. Sono stati premiati: Silvia Calandrelli (Direttrice Rai Cultura),Eleonora Daniele (Giornalista- conduttrice Rai 1), Maria Rita Parsi (Fondazione Movimento Bambino Onlus), Laura Iucci (Responsabile Raccolta Fondi UNHCR in Italia), LAURA BIANCALANI-(Direttore Generale Andrea Bocelli Foundation), Katia Scannavini (Vice Segretaria generale ActionAid), Mariastella Giorlandino (Presidente Artemisia), AnadelaSerra Visconti (medico), Pierluigi Sassi (Presidente Earth Day), Emanuele Blandamura (campione di Boxe), Stefano Pantano (campione scherma), Lucia Fattori (campionessa paracadutismo), Valerio Vermiglio (campione di Volley). Tra i premianti Maria Grazia Cucinotta, Manuela Arcuri.



E' intervenuta Maria P. Neira dal 2005 direttrice del Dipartimento dell'Ambiente, dei Cambiamenti Climatici e della salute presso l'organizzazione Mondiale della Sanità. I premi speciali donati ai premiati sono delle vere e proprie opere d'arte realizzate dall'artista Stefano Del Bravo che con le sue polaroid ha realizzato delle visioni e dei sguardi personalizzati per ogni premiato. Una serata piena di emozioni, di solidarietà, molti artisti hanno dato il proprio contributo artistico per rendere la serata magica, da Cecilia Herrera, Simona Borioni (attrice), Valeria Esposito (soprano conosciuto in tutto il mondo), Kimono vincitrice di Xfactor 2019. Da un'idea di Marco Martorelli. Regia artistica Juan Diego PuertaLopez. Foto di Luca Rossini.