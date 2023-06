Il Tempo in pillole, il podcast sulle notizie della settimana con Lorenzo Pes

30 giugno 2023 a

a

a

Le notizie più importanti della settimana raccontate in pochi minuti. Prende il via l'appuntamento con "Il Tempo in pillole" il nuovo podcast del quotidiano dedicato alle top news dall'Italia e dal mondo. Dalla politica alla cronaca, passando per l'attualità fino ad arrivare allo sport: i fatti in primo piano in modo semplice e veloce. Ecco il primo episodio del format curato da Lorenzo Pes, che ogni venerdì accompagnerà gli ascoltatori attraverso aggiornamenti e contenuti sulle tematiche principali spaziando su vari fronti con l'obiettivo di informare con puntualità e leggerezza. Per ascoltare la prima puntata aziona il tasto play sul player qui sotto:

Parte quindi un nuovo stimolante contenitore informativo, legato ovviamente alle esigenze comunicative del quotidiano, che oltre all'edicola si espande verso contenuti multimediali facilmente fruibili e alla portata di tutti. "Il Tempo in pillole" è disponibile su Spotify.