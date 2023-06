"Preservativi gratis ai ragazzi". Il prof. Vaia conquista i giovani al concertone di Radio Zeta

Francesco Fredella 10 giugno 2023 a

a

a

Prevenzione, innanzitutto. E poi la musica, quella che piace ai giovani che sono arrivati al Foro italico di Roma per il Radio Zeta Future hits live - il concertone organizzato dalla radiovisione amata dai ragazzi. Al Foro italico c'è anche uno stand dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, presente sin pomeriggio, dove sarà possibile sottoporsi al test per Hiv e altre malattie sessualmente trasmissibili in maniera anonima e gratuita. Sempre gratis, inoltre, l'Istituto offrirà 5.000 preservativi. L'iniziativa in occasione Future Hits Live', concerto organizzato da Rtl 102.5 e Radio Zeta, per sensibilizzare i giovani sulle malattie sessualmente trasmesse, progetto di cui lo Spallanzani è partner. Presso lo stand dell'Istituto è stato possibile - oltre ad effettuare dei test rapidi, anonimi e richiedere i profilattici - parlare con i medici che offriranno consulenza ai giovani presenti. “Fate l’amore come volete, con chi volete. Ma fatelo in sicurezza”, parola del Francesco Vaia direttore generale dello Spallanzani di Roma, presente all’evento musicale di Radio Zeta. “Ho sempre detto che è importante restituire ai giovani la socialità persa durante la Pandemia. Ben vengano eventi come questo. Non solo musica, ma anche prevenzione per parlare ad un’intera generazione qui da Foro italico”, conclude il prof. Vaia.