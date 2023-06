Il nuovo Software per ecommerce di Mattia Dossi per la ricerca dei prodotti vincenti

05 giugno 2023 a

Un nuovo modo per trovare i prodotti da aggiungere al proprio ecommerce grazie al nuovo software sviluppato dal team di Mattia Dossi, esperto di ecomerce. Il software COLUMBUS sfrutta un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato da Mattia ed il suo team, basando le strategie di analisi di mercato per trovare i prodotti che stanno avendo molto successo nel mondo. l Grazie al suo software si riducono di gran lunga le tempistiche di ricerca e test del mercato.

Cosa altro fa Mattia? Ve lo raccontiamo subito. L’azienda di Mattia produce oltre mezzo milione di euro di fatturato, sfiorando il milione, ogni anno grazie al suo percorso di affiancamento, al nuovo software di ricerca prodotto ed ai brand gestiti in partnership con i suoi studenti. Con un Brand che è riuscito a fatturare 1,6 Millioni in poco meno di due anni ed oltre 15 store attivi al momento è uno dei punti di riferimento in Italiani nel settore dell’e-commerce.

Dopo tutto il successo sui social ora aiuta i ragazzi a realizzare i propri brand di successo, grazie anche al suo magazzino in Cina gestito dal suo team ed il suo metodo step by step ad oggi è il formatore di E-commerce più conosciuto nel suo settore…

Da dove è partito Mattia? Tutto è iniziato a Marzo 2020 nella sua cameretta in pieno Covid-19 e poi in un attico a Dubai insieme alla sua ragazza. “Dopo un anno qui la mia vita è cambiata, sono cresciuto sotto molti aspetti sia quello imprenditoriale che manageriale ho un un bellissimo team dando lavoro ad oltre 15 ragazzi”, racconta.