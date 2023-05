Città creativa Unesco, bando chiuso: le candidature

30 maggio 2023 a

È arrivato a scadenza il bando per le candidature al titolo di “città creativa Unesco”. Si tratta di un riconoscimento (assegnato per settori) di cui fanno parte circa 300 città distribuite in 90 Paesi del mondo e che vedrà l’iter di assegnazione concludersi a novembre. Tra le candidature italiane troviamo anche la città di La Spezia, relativamente al design.

In un colloquio con La Nazione, l’assessore Manuela Gagliardi, che tra le deleghe ha patrimonio e grandi eventi, ha spiegato il senso di questa candidatura: “Entrare nella rete permanente delle città creative sarebbe un grande risultato. In primis, perché offrirebbe a La Spezia una vetrina internazionale tarata sulle proprie eccellenze. E poi perché consentirebbe nei quattro anni successivi di sviluppare i progetti attorno ai quali è strutturata la domanda di partecipazione al bando”.

Nel progetto presentato da La Spezia, peraltro, viene sottolineata l’importanza del comparto produttivo cittadino sull’incidenza dell’economia marittima, in particolare per quanto riguarda la presenza dei principali brand della nautica. Attualmente, i centri creativi inseriti nella rete “città creative Unesco” sono 13.