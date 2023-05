La sinistra che defenestrò la De Santis s'indigna per la nomine "maschiliste"? Lo strano caso in viale Mazzini

Rudy Cifarelli 27 maggio 2023 a

Prima del festival di Sanremo, quello di Amadeus che oggi va tanto forte, venne defenestrata la prima direttrice donna: Teresa De Santis. Oggi di (santa) Teresa De Santis - che portò in alto gli ascolti scommettendo proprio su Amadeus - torna a parlare Dagospia in un pezzo di Marco Zonetti.

"All'epoca, Teresa De Santis, prima (e ultima) donna alla guida di Rai1, nominata dal Governo Lega-M5s, fu defenestrata due settimane prima del Festival di Sanremo che lei stessa aveva preparato (scegliendo in maniera lungimirante il conduttore Amadeus contro l'allora Ad Salini che gli avrebbe preferito Alessandro Cattelan...)", scrive l'informatissimo giornalista tv (uno dei retroscenisti più acuti). Oggi la sinistra s'indigna per le nomine "maschiliste" dei Tg Rai. Ma si tratta della stessa sinistra che defenestrò la De Santis? Facciamo un piccolo salto indietro. Lei, lo ricordiamo, fu rimossa nel 2020 a due settimane dal Festival di Sanremo di Amadeus. Poi arrivò Stefano Coletta, che iniziò i festeggiamenti parlando di grandi ascolti e di scelte epocali dell'azienda di viale Mazzini, che da subito puntò tanto sui giovani anche per Sanremo. Ma grazie all'intuizione della De Santis.

Dall'altra parte, però, in quel periodo di direzione di Rai1 la De Santis dovette subire gli attacchi di una parte dei media (di sinistra), che all'arrivo di Coletta, quasi magicamente, si calmarono. Come se avessero preso alcune gocce di Xanax. Strano, ma vero. Sempre Marco Zonetti, su Dagospia, scrive: "Peculiare poi che in quel periodo, durante il mandato della De Santis, quasi ogni santo giorno il quotidiano La Repubblica lamentasse per la Rai1 "leghista" ascolti in declino, share in picchiata, inusitati disastri e inesorabili calamità. All'arrivo di Coletta, malgrado gli ascolti fossero inferiori a quelli di chi l'aveva preceduto, tali articoli svanirono magicamente e Repubblica smise tout court di occuparsi degli ascolti Rai (o almeno non con la stessa assidua frequenza dei tempi di De Santis)". Una coincidenza?