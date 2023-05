Dentro e fuori la mitica agenda. Gianni Minà, Massimo Troisi e Pino Daniele al Salotto di Roberto Nicolucci

In foto: a sinistra Fabiola Sciabbarrasi (moglie di Pino Daniele), a destra Loredana Macchietti (moglie di Gianni Minà) e seduta Rosaria Troisi (sorella di Massimo Troisi)

27 maggio 2023

Al Salotto letterario Le Zifere, uno dei punti cardinali della nuova Napoli, si è svolta la presentazione di ‘Fame di storia’ riassunto, tra testo e immagini, di una vita di lavoro di un custode della memoria come il compianto Gianni Minà. Chi, a casa, abbia risfogliato questo volume edito da Roberto Nicolucci, non avrà mancato di rimmergersi in una galleria fotografia che disegna un viaggio culturale e sentimentale, oltreché un distillato del giornalismo migliore. Ci sono tutti, o quasi tutti i volti che, bene o male, hanno assodato l’identità del nostro paese. Ma se Gianni stesso avesse potuto scegliere una sola foto ideale per l’ultima pagina del libro rimasta bianca, chissà che non avrebbe scelto questa: che mette insieme sua moglie Loredana, la sorella di Massimo Troisi, la moglie di Pino Daniele e il giovane Nicolucci. Come dire: i libri, se buoni, non finiscono mai (e neanche il ricordo delle persone se c’è chi lo tiene vivo da una generazione all’altra).