Dubai accoglierà la prima torre di Bitcoin al mondo

Una straordinaria meraviglia architettonica a Dubai, la Bitcoin Tower. Si tratta di un progetto innovativo, che celebra il significato, l'importanza e i valori del Bitcoin. Tutto questo creando una catena alberghiera che abbraccia tecnologie all'avanguardia come la blockchain e l'intelligenza artificiale, dando al contempo priorità alla sostenibilità materiale.

Salvatore Leggiero, il visionario promotore di questa impresa pionieristica, ha dichiarato con entusiasmo: "In attesa dell'approvazione di tutte le autorità competenti, daremo vita a questo straordinario edificio a Dubai". Questa innovativa catena alberghiera adotta un approccio unico: il prezzo di affitto di una suite, ad esempio, sarà considerato come una puntata di criptovaluta, producendo un Rendimento Annuo Percentuale (APY) che gli ospiti potranno riscattare. Salvatore ha aggiunto con entusiasmo: "Sarà il primo hotel che non solo restituisce il denaro pagato, ma aggiunge anche gli interessi!".

Daniel, CEO di Metaverse Investments LLC, l'investitore di questa iniziativa, ha dichiarato: "Questo approccio innovativo all'ospitalità riflette la crescente importanza delle criptovalute nella società odierna e offre un'eccellente opportunità alle persone di sperimentarle e conoscerle meglio".

Ilario Braida, COO e braccio destro di Salvatore, afferma che la Bitcoin Tower offrirà un'opportunità immobiliare unica nel suo genere e un sistema rivoluzionario per creare una vita sostenibile con opportunità di profitto. Ha abbracciato pienamente l'obiettivo del signor Salvatore di lasciare un segno positivo in questo mondo.

Il progetto è stato annunciato ufficialmente il 24 maggio 2023, presso l'esclusivo Bella Restaurant Lounge di Dubai. L'evento ha mostrato i primi dettagli di questa incredibile impresa a ospiti selezionati, persone chiave e parti interessate.

Come l'immaginazione visionaria di Leonardo da Vinci sulle macchine del futuro, ogni grande progetto inizia con un'idea, si sviluppa nella mente e prende forma sulla carta", ha continuato Salvatore Leggiero. Ha quindi rivolto un invito ad artisti, architetti, creativi, futurologi e appassionati di criptovalute... a presentare le loro opere che raffigurano la BITCOIN TOWER nell'universo virtuale in cui esistono possibilità illimitate. Queste opere formeranno una collezione esclusiva di NFT dedicata al design della Bitcoin Tower e dei suoi spazi interni. Per le candidature, inviare un'e-mail a [email protected] www.bitcointower.ae.

Questi NFT unici garantiranno utilità e privilegi esclusivi all'interno della torre fisica, comprese opportunità di partecipazione agli utili.

Il primo NFT a essere coniato sarà creato dal famoso architetto Simone Micheli, noto per le sue opere iconiche e distintive che abbracciano 33 anni di attività. Simone Micheli ha espresso il suo approccio innovativo, affermando: "Ho utilizzato una logica e un concetto del tutto distinti dalla costruzione tradizionale, creando ambienti virtuali che consentono esperienze senza precedenti".

Salvatore ha aggiunto: "Questo studio e questa ricerca mi ispireranno per definire la torre fisica, che vuole essere un progetto aperto. Sarà una fusione di idee, esperienze, concetti e valori, che il mio team considererà con attenzione nel creare il primo progetto immobiliare decentralizzato". Per richieste di informazioni, si prega di contattare [email protected]".

La vera BITCOIN TOWER sarà una magnifica struttura di 40 piani a forma di Bitcoin, un capolavoro architettonico destinato ad abbellire la città del futuro. Questo edificio sarà un tributo eterno al Bitcoin, incarnando i valori donati da Satoshi Nakamoto.

Quello che propongo è un'evoluzione immobiliare, che colma il divario tra immobili digitali e fisici. La BITCOIN TOWER sarà il punto di partenza per tutti coloro che vorranno partecipare a questa rivoluzione", ha concluso Salvatore.

Salvatore Leggiero è un imprenditore creativo italiano con una spinta implacabile. La sua missione è costruire un ponte tra il settore immobiliare e gli strumenti del Web 3.0. Con 20 anni di esperienza come fondatore di start-up e altri 20 come sviluppatore e investitore immobiliare in Italia, Londra e Dubai, Salvatore è un professionista esperto del settore.

Metaverse Investments LLC è una nuova società fondata dall'esperto visionario Daniel, che è stato coinvolto attivamente nelle criptovalute fin dalla loro nascita. Recentemente trasferitosi a Dubai, Daniel si propone di finanziare importanti progetti e iniziative che migliorino la comprensione e l'adozione della blockchain e di altre tecnologie emergenti.

Simone Micheli ha fondato il suo Studio di architettura nel 1990, con sedi a Milano, Firenze, Puntaldìa, Dubai e Rabat. Le sue creazioni sostenibili e attente all'ambiente sono rinomate per la loro forte identità e unicità.

Un ringraziamento speciale al team di Marco Polo Experience (www.marcopoloexperience.com ) e Patrizia Marin (https://www.linkedin.com/in/patrizia-marin/ ) per aver intrapreso questa avventura con noi".