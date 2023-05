Nico Saccocci vola sui social: ecco perché fa 100 milioni di visualizzazioni ogni mese

Francesco Fredella 23 maggio 2023 a

Cento milioni di visualizzazioni tutti i mesi. I suoi video vanno fortissimi. Ma riavvolgiamo il nastro per raccontare la storia di Nico Saccocci, imprenditore di successo giovanissimo, che brinda al successo quasi del tutto inaspettato. Per lui, che tra l'altro è presidente dei Giovani imprenditori Cna di Arezzo, si tratta di un successo senza mezzi termini. Saccocci è anche campione di airsoft, la disciplina che sta conquistando tutti. "Creiamo articoli, repliche di armi, su misura. Si tratta di castomizzazione di articoli per chi pratica airsoft", puntualizza. E fa capire, subito, che non si tratta di oggetti da guerra. "Per carità", dice a Il Tempo.

Saccocci detiene il Guinness dei primati al mondo per il tiro più lungo con arma da airsoft. A Monte San Savino, infatti, Saccocci ha ottenuto il tiro più lungo al mondo eseguito su bersaglio fisso con arma softair il 6 marzo 2021. Tecnicamente si chiama Longest Airsoft Target Shot: Saccocci è riuscito a colpire il bersaglio al settimo tentativo sui dieci concessi dal regolamento ed ha superato di venti metri il precedente record, che apparteneva ad un giovane californiano.

L'airsoft, in questi ultimi tempi, sta prendendo piede. Si tratta di un’attività di successo. Il termine letterario significa “aria soffice” o “aria compressa”: una pratica in cui vengono impiegate armi giocattolo ad aria compressa. Molte persone praticano questa nuova attività vestendosi con tuta mimetica per simulare tecniche militari.