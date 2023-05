Serie A TIM femminile, per la Roma festa scudetto e premiazione al Tre Fontane

Bartoli e Roman Haug ribaltano il vantaggio dell'Inter: la Roma vince ancora poi celebra lo scudetto, con la squadra che riceve il trofeo dal presidente Ludovica Mantovani e dall'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola. Il 3-0 della Samp condanna le crociate

La nona giornata della Poule Scudetto di Serie A TIM si è aperta con Roma-Inter, ultima partita casalinga delle giallorosse di Spugna che insieme ai propri tifosi hanno festeggiato ancora una volta lo scudetto. Ma oggi è stato anche il giorno della premiazione delle campionesse d'Italia, che hanno ricevuto il trofeo dal presidente della Divisione calcio Femminile Ludovica Mantovani e dall'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola.

La gara si è chiusa con il 2-1 in rimonta delle giallorosse con le reti di Chawinga per le ospiti e del capitano Bartoli e di Roman Haug per la Roma. Non sono mai mancate occasioni da entrambe le parti, tuttavia il primo tempo si è chiuso in parità e sullo 0-0: le padrone di casa hanno provato a rendersi pericolose con la velocità di Haavi e Serturini, mentre l'Inter quando è riuscita a uscire dalla sua metà campo l'ha fatto con le solite Polli e Chawinga. E proprio quest'ultima al 63' ha sbloccato il match, servita in verticale e in velocità da Karchouni, battendo Ceasar. Una disattenzione difensiva è costata cara alla Roma che però ha reagito subito con un tiro di Greggi che ha impegnato Durante. Ma due minuti più tardi è arrivato l'1-1 giallorosso che porta la firma di Elisa Bartoli. La verticalizzazione Glionna-Haavi ha creato non poco scompiglio sulla corsia di sinistra, il pallone è poi arrivato a Giacinti che ci ha provato col mancino ma ha trovato la risposta di Durante. Sulla ribattuta però ci è arrivata Bartoli prima di tutte e ha firmato il gol del momentaneo pari. L'Inter non ha accusato il colpo e ha fatto tremare la Roma con Karchouni che ha chiamato in causa Ceasar (mano aperta e pallone oltre il fondo).

E fino all'ultimo è stato un match vivo, chiuso soltanto al 94' dalla Roma che ha fissato il risultato definitivo sul 2-1. In pieno recupero è stata Roman Haug a spedire in rete con un colpo di testa il pallone del successo giallorosso. Dopo cinque minuti di recupero è arrivato il triplice fischio e in campo, come sugli spalti, è partita un'altra festa che ha anticipato la cerimonia di premiazione della squadra di Spugna.

La penultima giornata della Poule Salvezza invece ha visto protagoniste Sampdoria e Pomigliano. Le blucerchiate in casa hanno battuto 3-0 il Parma e questa sconfitta è stata molto amara per le crociate che ora sono aritmeticamente retrocesse in Serie B. I sedici punti conquistati in questa post season non bastano più per la salvezza, visto che la prossima giornata sarà proprio il Parma a riposare e quindi a non poter più recuperare sulla Sampdoria, ora penultima a quota 18 punti. Tre punti pesantissimi dunque per la squadra ligure, conquistati grazie ad un rotondo 3-0 frutto dell'autogol di Cox e delle reti di Bonfantini e Tarenzi. La gara si è sbloccata al 32' appunto con un'autorete del difensore crociato che ha deviato in maniera decisiva la spizzata di testa di Re verso la porta di Ciccioli. Dieci minuti più tardi è stato tempo del secondo episodio decisivo del match: Santoro colpisce con la mano il pallone in area e il direttore di gara assegna calcio di rigore alla Sampdoria. Dal dischetto è andata Bonfantini che ha incrociato il destro e battuto Ciccioli per la seconda volta. Primo tempo dunque chiuso con la Samp avanti e la ripresa si è aperta con un'altra occasione per le blucerchiate (Tarenzi), poi ci ha provato il Parma con Banusic ma senza esito. La Samp ha continuato a spingere e al 67' ha trovato la rete del definitivo 3-0 con Tarenzi: destro preciso su assist di Baldi. Le blucerchiate, ora penultime, si giocheranno sabato prossimo il match decisivo con il Pomigliano dal quale uscirà la squadra che prenderà parte allo spareggio contro la seconda classificata della Serie B. Tre punti in classifica separano le due formazioni: in caso di vittoria della Samp e dunque di un arrivo a pari punti, saranno determinanti gli scontri diretti che premiano le blucerchiate e quindi manderebbero le campane allo spareggio.