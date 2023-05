Ride 4 Race, da Pescara a Roma in bicicletta per la sigaretta elettronica

La IV edizione dell'evento con la prova sportiva di Umberto Roccatti, presidente di Anafe

Un “viaggio in bicicletta” per sensibilizzare alle tematiche relative al “vaping” e al principio di riduzione del rischio. È l’iniziativa che, per il quarto anno, compirà Umberto Roccatti, presidente dell’Anale (Associazione Nazionale dei produttori di Fumo Elettronico) e vice presidente IEVA (Independent European Vape Alliance).

La “Ride 4 Race” si svolgerà il 16 maggio, da Pescara a Roma, presso la sede centrale del ministero della salute. 230 km, 2300 metri di dislivello attraverso l’Appennino Centrale. Una “prova sportiva”, quella di Roccatti, era fumatore di 15 pacchetti di sigarette al giorno per 15 anni, attualmente saper, per promuovere le potenzialità della sigaretta elettronica, quale prodotto innovativo e senza combustione.

“Non ci stancheremo mai di ricordare ai media e alle Istituzioni la netta differenza in termini di impatto sulla salute tra i prodotti tradizionali e quelli di nuova generazione senza combustione, come le sigarette elettroniche. Dispositivi che, come dimostrano innumerevoli studi scientifici, hanno un grado di tossicità inferiore di almeno il 95% rispetto alle classiche bionde, che ogni anno causano oltre 90 mila decessi in Italia e 7 milioni nel mondo” - ha spiegato Roccatti. Che ha aggiunto: “Se non si riesce a smettere di fumare, i prodotti di nuova generazione senza combustione possono rappresentare una strada alternativa e complementare per tentare il processo di cessazione. Si tratta dello stesso principio alla base della recente politica sanitaria adottata dal Regno Unito, dove il Ministero della Sanità ha deciso di offrire gratuitamente ai fumatori un vape starter kit, ovvero un kit di avviamento allo svapo, come parte di un programma governativo denominato ‘swap to stop’ che porterà la Nazione a essere la prima completamente smoke free entro il 2030”.

Sono circa 80 gli studi indipendenti che sanciscono il rischio ridotto del vaping, dimostrando che si tratta dello strumento più efficace per smettere di fumare. Una documentazione che Roccatti consegnerà al suo arrivo al Ministero della Salute in una chiavetta Usb insieme a un paper su strategia e risultati raggiunti dal Regno Unito.