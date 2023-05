Università, a "Smart&Hack" vince l'app Contapassi per EuroRoma2024

Premi speciali per lo sviluppo della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale

L’app per il coinvolgere tutta Roma ai campionati europei di atletica leggera del 2024 vince Smart&Hack, la competizione universitaria nazionale online lanciata dall’agenzia per il lavoro Risorse: il gioco “Contapassi”, progettato per la Fondazione EuroRoma 2024, conquista la giuria di esperti presieduta dal CEO Marco Pagano e partecipata dal top voice di LinkedIn Filippo Poletti e dall’esperto di innovazione Giovanni De Cesare.

Il team vincitore “AFA”, formato da Anais Dovjak, Francesca Badalà e Alessia Miceli, studentesse del primo anno e del terzo anno della laurea magistrale in comunicazione pubblica e d’impresa all’Università di Milano, avrà la possibilità di lavorare al fianco dello staff tecnico della Fondazione EuroRoma 2024 e riceverà, in aggiunta, un buono Amazon del valore di 1.500 euro.

11 UNIVERSITÀ A SMART&HACK CON L’APPLE ACADEMY DI NAPOLI E LA SCUOLA HOLDEN DI TORINO

Sono 18 i team italiani che hanno partecipato all’hackathon lanciato da Risorse in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma e l’Università La Sapienza di Roma. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione, ospitata per la finale nella sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha visto il coinvolgimento degli studenti di undici università, tra cui la stessa Sapienza di Roma, Tor Vergata e il Politecnico di Milano. Ad aderire sono stati anche gli allievi della Scuola Holden di Torino, dell’Apple Developer Academy di Napoli e della Luiss Business School di Roma. Sono stati loro ad accettare le quattro sfide dedicate all’innovazone e all’inclusività lanciate dalle quattro aziende Avio, DeA Capital, Fondazione EuroRoma 2024 e Zucchetti a Smart&Hack.

L’APP “CONTAPASSI” PER COINVOLGERE IL PUBBLICO DEGLI EUROPEI DI ROMA NEL 2024

Dovjak, Badalà e Miceli del team “AFA” hanno progettato l’app “Contapassi” per offrire servizi e informazioni utili legati all’organizzazione e alla gestione degli Europei di Roma. All’evento sportivo, in programma tra poco più di un anno, dal 7 al 12 giugno 2024, sono previsti oltre 150mila spettatori con la partecipazione di più di 2mila atleti. Attese anche le mediglie olimpiche di Tokyo, da Marcell Jacobs a Fausto Desalu, Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi, Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Punto di forza dell’applicazione di “AFA” per gli Europei è il coinvolgimento dei visitatori: l’app conterà i passi fatti con l’obiettivo di vincere un biglietto per le finali degli Europei e ottenere sconti per visitare le bellezze di Roma.

«Siamo molto felici e fiere di noi – spiegano Dovjak, Badalà e Miceli –. Abbiamo pensato a un’app, che coniughi lo sport praticato dagli atleti e il movimento dei visitatori. Da qui l’idea di realizzare una competizione virtuale che unisca il benessere fisico a una grande manifestazione agonistica».

LA SODDISFAZIONE DI RISORSE E DI FONDAZIONE EUROROMA 2024

Soddisfatta Risorse, organizzatrice dell’hackathon: «L’app “Contapassi” per gli Europei di Roma – rimarca il CE Pagano – coglie nel pieno l’obiettivo di Smart&Hack, che consiste nel mettere al centro le persone. Mai come nel caso di un grande evento sportivo, dove gli atleti sfidano la storia, gli spettatori sono incentivati a perseguire il benessere individuale nell’interesse di tutta la colletività. Abbiamo voluto realizzare la quinta edizione di Smart&Hack a Roma per attrarre ulteriori talenti, che possano accompagnare lo sviluppo del Paese. Per questa ragione abbiamo coinvolto Avio, DeA Capital, Fondazione EuroRoma 2024 e Zucchetti, così da mettere un faro sulle nuove competenze digitali necessarie per lo siluppo dei progetti d’innovazione che vedranno protagoniste le aziende private e la pubblica amministrazione anche grazie al PNRR. Ancora una volta abbiamo voluto fare rete tra il mondo del lavoro e le università: learning by doing è un mantra che ci auguriamo non passi mai di moda».

«Siamo molto contenti che Smart&Hack abbia visto tante presenze femminili – rimarca Alessia Scarpa, innovation & sales director di Risorse – con ottime presentazioni, accattivanti e interessanti. L’app progettata dal team “AFA” illustra in maniera molto chiara i passi fondamentali per avviare un progetto in tempi brevi. Ancora una volta Smart&Hack è un format che permette di progettare idee innovative e, allo stesso tempo, fattibili».

Entusiasta anche Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024: «La grande partecipazione all’hackathon Smart&Hack dimostra l’interesse da parte dei giovani ai temi dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione. In particolare, il fatto che otto team abbiano risposto alla sfida lanciata dalla Fondazione EuroRoma 2024 conferma il grande entusiasmo nei riguardi dei prossimi Europei di atletica, che si terranno a Roma. Faccio, dunque, i miei complimenti alle vincitrici». «Siamo impazienti di iniziare a lavorare con Anais, Francesca e Alessia all’app “Contapassi” – dichara Eusebio Haliti, capo dello staff e vicedirettore della Fondazione EuroRma 2024 – per rendere questo evento sempre più tecnologico e coinvolgente per la città e i tifosi».

DUE PREMI SPECIALI PER L’INNOVAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE ALL’INNOVATION SUMMIT DI ROMA

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche due premi speciali per l’innovazione: il primo è andato al team denominato “Bra” e il secondo al team “Super Raccons”, dedicati rispettivamente all’uso della realtà aumentata per gli Europei di Roma e a equilibrare il rapporto tra l’intelligenza artificiale e gli esseri umani. Ai premiati sarà data la possibilità di partecipare, con un discorso di presentazione, all’Innovation Manager Hub Summit 2023, che si terrà il 23 novembre a Roma e vedrà protagonisti oltre 70 top manager di aziende italiane. «La realtà aumentata non potrà fare a meno dell’identità personale – dichiara Manuele Vailati, fondatore di Innovation Manager Hub –. L’innvorazione dovrà ripartire da noi, aprendoci a uno scenario diverso da oggi, dove al centro ci dovrà essere la persona». La prossima tappa di Smart&Hack avrà luogo all’Università di Pavia dal 15 al 16 novembre 2023.