Lumen Ventures potenzia il team di gestione e istituisce uno strategic advisory board puntando alla crescita

K Strategy LTD, in qualità di socio promotore di Lumen Ventures SICAF SIS S.p.A. (“Lumen Ventures”), in considerazione dei progressi dell’attività di investimento e del proseguimento dello sviluppo della propria attività in Italia, annuncia l’ingresso di un nuovo partner dott. Luca Adinolfi, e l’istituzione di un Advisory Board, volto a supportare il management team nella definizione dei programmi strategici di investimento e di rafforzamento patrimoniale.

Luca Adinolfi, docente in Economia e Gestione delle Imprese ed Insurance and Insurtech Management presso la Luiss Guido Carli e fondatore di Value SpA (primario broker assicurativo specializzato nei grandi rischi per le imprese), affiancherà il CEO Davide Fioranelli, nello sviluppo all’interno di Lumen Ventures della practice di investimento Insurtech.

Lumen Ventures investe principalmente nelle fasi Seed e Series A operando come lead investor in Italia e in qualità di follower investor all’estero, valorizzando principalmente il talento di founders italiani con particolare attenzione, ai settori principalmente del Climatech e Agritech, Insurtech, Healthtech e Edutech.

Lo scorso anno Luca Adinolfi ha supportato il team di Lumen Ventures nella conclusione degli investimenti in Insoore, (di cui ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione), azienda che rende digitale la gestione dei sinistri nelle assicurazioni, Serenis, startup che rende accessibili i servizi di psicoterapia e benessere mentale in remoto su piattaforma e Carol, società operante nel settore digital health con un servizio di medici di base su piattaforma digitale operativa 24/7.

“L’ingresso di Luca rappresenta un’importante evoluzione e rafforzamento del team e costituisce altresì un’opportunità di crescita verso il nostro obiettivo di divenire global player italiano nel contesto internazionale del Venture Capitale”; ha commentato Fioranelli.

“Sono molto felice di poter contribuire attivamente al progetto di Lumen Ventures, una realtà dinamica con un team brillante, giovane e internazionale. Il percorso tracciato è molto ambizioso, ma sono certo che l’esperienza, la tenacia e la visione di tutti produrrà risultati ben oltre le aspettative”; ha commentato Adinolfi.

Nell’ambito del proprio percorso di crescita e rafforzamento Lumen Ventures potrà beneficiare del supporto di un Advisory Group presieduto dall’avv. Angelino Alfano (Partner Studio Legale Bonelli Erede), composto da un gruppo selezionato di professionisti di primario standing individuati da K Strategy e provenienti dai settori finanziario, bancario, accademico e sanitario, tra i quali – oltre al Presidente – Alessandro Barnaba (Partner Merlyn Advisors Limited e precedente Global Chairman Investment Banking JP Morgan), Franco Aletti, Adam Dodds (CEO Freetrade LTD), Max Nardulli (già Managing Director & AD Goldman Sachs SGR) e Giorgio Valerio.

«Con ca. €2,0mld di investimenti, il 2022 è stato un anno record per il Venture Capital in Italia, credo fortemente che il Venture Capital rappresenti il motore per incentivare l’innovazione e il conseguente sviluppo economico del nostro paese», ha commentato Alfano.