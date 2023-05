Gian Pietro Beltrando o meglio GB7: ecco perché i suoi podcast sono virali

Rudy Cifarelli 11 maggio 2023 a

Si sente parlare molto di Gian Pietro Beltrando nel territorio italiano, particolarmente sui social, dove è conosciuto come GB7. È un giovane imprenditore, di soli 26 anni, che in otto anni di carriera è riuscito a modellare e trasformare la sua vita, ma partiamo dalle basi .In questa intervista ripercorriamo la sua carriera.



Chi era Gian Pietro?

"Un semplice ragazzo, diplomato, faceva il dipendente per una comune azienda, arriva ad una famiglia semplice e umile. Diplomato, abitava in provincia di Cuneo".



Chi è oggi Gian Pietro?

"Ad oggi, un noto imprenditore, che possiede varie aziende fisiche e online posizionate in Piemonte, Lombardia, Toscana e una a Londra. Opera nel settore finanziario come ogni giorno mostra sui suoi canali social, ma non solo, è posizionato nell’immobiliare, costruzioni, general contractor, logistica, marketing. Ad oggi vanta un volume pluri milionario di fatturato in ogni settore, dal suo racconto, possiede una sola azienda che ad oggi reputa perdente mentre le altre sono tutte altamente posizionate con fatturati ed ebitda (margine operativo lordo) importanti.



Cos'ha scaturito questo successo?

"Una dote nell’imprenditoria, affiancata da molta formazione, apprensione, necessità e un pizzico di fortuna. Sono partito senza nulla, solo una persona ha creduto in me nel 2018, finanziandomi e aiutandomi. Oggi devo tutto il mio successo al mio socio in affari".



Il consiglio che dai a un giovane?

“Il consiglio che mi sento di dare, oggi, è quello di cercare la propria direzione, specializzandosi in quello che realmente ci appartiene e che ci piace fare, senza demordere nei momenti difficili. Cercare di comunicare strategicamente grazie alla forza dei social, creando un format nostro, ed avvicinandoci il più possibile alla nicchia che più ci appartiene, imprenditoriale o degli investitori, imparando dai migliori e formandoci, ricordandoci sempre che i soldi sono una conseguenza di un lavoro eseguito in modo eccellente".