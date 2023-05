Roberto Fiori Rocco e il business online: “II marketing è reale solo quando è condiviso”

09 maggio 2023 a

Quando pensi a marketing, business e crescita personale non puoi non pensare a Roberto Fiori Rocco, fondatore della nota “Alt Life Agency”, influencer e divulgatore di business. Il suo nome è una garanzia. Il suo brand è ovunque. Sono centinaia le collaborazioni di Roberto Fiori Rocco con imprenditori, artisti, influencer e case di alta moda.



Lo confermano clienti e collaboratori: Roberto Fiori Rocco lascia il segno in tutte le sue attività. Ma ciò che semina non sono soltanto contenuti di livello, guadagni e nuovo traffico per i clienti. Ciò che semina sono idee, informazioni, valore e nuove prospettive. Roberto Fiori Rocco è infatti presente in tutte le piattaforme online per comunicare la sua esperienza nel mondo del marketing, del business e della crescita personale, quella vera, quella che aiuta ad avere nuove prospettive per migliorare il proprio business e la propria vita.



Instagram

Prendiamo Instagram, la piattaforma in cui è nata l’avventura di Roberto. Decine e decine di video, post e contenuti legati a personal brand, storytelling online, motivazione, crescita personale e strategie di comunicazione social. Una community vivacissima: 24 000 follower ultra appassionati di business e crescita personale che arricchiscono di commenti e punti di vista i contenuti di Roberto Fiori Rocco.



Tik Tok

Prendiamo Tik Tok, il social network che ha reso virale Roberto. Quasi 100 mila follower e centinaia di video di valore. Nel canale, attraverso una comunicazione più veloce e immediata, ci sono tips e video di ogni tipo: nozioni base di marketing e soprattutto strategie per comunicare con gli altri. Roberto Fiori Rocco è infatti un grande esperto di comunicazione assertiva, comunicazione con le persone dentro e fuori dal lavoro, relazioni umane e psicologia legata al marketing.



Uno dei video più recenti, “Non puoi scambiare la tua vita per 1200 euro al mese. Inizia a guadagnare con la tua mente e non con il tuo tempo” è diventato virale in pochissimi giorni. L’argomento? La contrapposizione tra una vita da dipendente infelice e insoddisfatto e la possibilità di essere liberi, felici e guadagnare di più. Video e tips veloci, chiari e immediati ma sempre interessanti e pieni di valore.



YouTube

Prendiamo infine YouTube, per chiudere in bellezza. 35 000 follower e una community ancora più di nicchia e specializzata in digital marketing e business online. Video dettagliati, precisi e di valore. Qui la comunicazione cambia: il target non è lo stesso di Tik Tok. E’ più esperto e preparato, e infatti i video sono molto più specifici e per gli addetti ai lavori. Raccontano strategie di marketing passo dopo passo, analizzano casi di successo e propongono persino interviste di Roberto Fiori Rocco ad altri esperti del settore. Insomma, quella del fondatore di Alt Life Agency è una comunicazione completa, piena di valore sempre e comunque.



L’importanza di essere una community. Le parole di Roberto

“Nei miei post e video condivido la parte migliore di me, quella dove sono più bravo: il mio lavoro”, ci spiega Roberto. “Per me la cosa più importante è essere di aiuto per le altre persone. E’ a questo che servono i miei contenuti. Ho bisogno sia di condividere la mia esperienza e il mio mondo sia di sentire il parere e le esperienze delle altre persone che percorrono o intendono percorrere la mia stessa strada.



Insomma…per chi fa il mio mestiere è fondamentale avere una community. Jon Krakauer, l'autore che ha scritto il libro da cui è tratto il film “Into the Wild” scriveva che la felicità è reale solo quando è condivisa. Beh, penso lo stesso del marketing. Il marketing è reale solo quando è condiviso. Per questo continuo a raccontare”.