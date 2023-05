Cani e gatti, a villa Borghese lo stand di 4 Zampe in Salute

Il 6 e 7 maggio giochi e consigli per prendersi cura dei nostri amici animali: 16 milioni in casa in Italia

04 maggio 2023 a

a

a

Il gazebo di “4 Zampe in salute” a Villa Borghese sabato e domenica (6 e 7 maggio). L'appuntamento in questo fine settimana è nell'area di via Pietro Raimondi dalle ore 10 alle 18. Si tratta della tappa romana di una due giorni all'insegna dell'educazione e dello svago per tutti i pet lovers, che si trovano all' interno dell'area del parco un'ampia e colorata struttura dedicata a loro e ai loro animali dove poter ricevere informazioni per promuovere il benessere dei loro amici a 4 zampe. L'iniziativa è di Boehringer Ingelheim Animal Health, che ha iniziato la manifestazione a Bari, poi quella di Roma e infine Bologna e Milano.

Tante le attività per chi passerà allo spazio 4 Zampe in Salute: un team di veterinari sarà a disposizione per sensibilizzare i pet owner sulla salute dei loro animali e sarà inoltre possibile partecipare a delle sessioni con un educatore del centro cinofilo Il Biancospino, che fornirà validi consigli per una gestione responsabile dei propri animali.

IN CASA 16 MILIONI DI CANI E GATTI

Gli italiani dimostrano sempre più coinvolgimento per i loro animali domestici: il rapporto Assalco-Zoomark 2021 ha evidenziato infatti che oggi nelle case degli italiani vivono oltre 16 milioni di cani e gatti. Con l'aumento di questi numeri, cresce anche la responsabilità dei proprietari: sapere come prendersi cura al meglio dei nostri compagni è essenziale se vogliamo tutelare non solo la loro salute ma anche la nostra, due fattori strettamente legati. In questo contesto è fondamentale il ruolo del medico veterinario nell'acquisire una consapevolezza che aiuta a stabilire meglio le regole di una convivenza con gli animali. Gli animali domestici e le persone sono due parti di un insieme più grande e interconnesso; un legame caratterizzato da amore, responsabilità e cura.

L'OBIETTIVO

Per garantire la salute e il benessere dei due soggetti coinvolti in questo rapporto speciale è stato realizzato 4 Zampe in Salute, nell'ambito della visione One Health di Boehringer Ingelheim Animal Health. L'iniziativa mira ad arricchire le conoscenze dei proprietari in materia di tutela responsabile di cani e gatti, fornendo al contempo un supporto essenziale agli animali che sono entrati nelle nostre case, dormendo ai piedi dei nostri letti o giocando accanto ai bambini.

“Esiste, lo sappiamo ormai da tempo, una stretta connessione tra salute umana e animale - sottolinea Karin Ramot, Amministratore Delegato Boehringer Ingelheim Animal Health Italia - la missione prioritaria della nostra azienda è orientata alla ricerca di soluzioni che migliorino la salute sia degli uomini che degli animali. Noi vogliamo cambiare in meglio la vita dei pazienti e migliorare quella degli animali per generazioni. 4 Zampe in Salute ha questo preciso scopo, raggiungere i pet lovers per coinvolgerli sempre di più nel prendersi cura in modo responsabile e rispettoso dei propri animali”.