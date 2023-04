“Amada mia Amore mio”: ecco il nuovo progetto musicale targato Le Dolce Vita

19 aprile 2023 a

C'è un nuovo progetto musicale per Le Dolce Vita, che in featuring con l’anchorman di R101 Fernando Proce, riarrangeranno un vecchio successo del Pasador Paolo Zavallone, datato 1977. Una hit dal retrogusto vintage proposta, però, in una versione assai originale e personalissima, pronta a divenire uno dei tormentoni della prossima stagione estiva. Da un’idea dei produttori Tony Labriola e Stefano Govoni per il trio vocale tutto al femminile Le Dolce Vita, è stato già realizzato anche il videoclip musicale con la regia di Fabio Bastianello.

LE DICHIARAZIONI DE LE DOLCE VITA

Giada Mercandelli: “Il nostro pubblico ha imparato a conoscerci con un genere sicuramente più classico, quindi sarà una sorpresa ascoltarci in una versione disco. In effetti, è stata una sorpresa anche per noi”. Martina Barani: “Per me che sono una cantante prevalentemente lirica, è sempre stato un sogno poter interpretare un brano dance. Un desiderio che, oggi, si realizza grazie al supporto di uno staff meraviglioso. Mi sono divertita moltissimo”. Jade Tripaldi: “E’ stata un’esperienza eccezionale poter cantare un brano così allegro e positivo che mette sin dalle prime note di buon umore. Fantastico”.

LE DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE TONY LABRIOLA

“In qualità di produttore, voglio anzitutto ringraziare Paolo Chiparo della Star’s Management di Milano e tutto il suo staff per avere creato questa concreta opportunità di collaborazione con Fernando Proce. Il trio Le Dolce Vita è, ormai, una realtà nazionale che porta in giro per il mondo la bella musica italiana e non solo. Quanto ai prossimi appuntamenti, saremo a Lisbona, Gibilterra, Barcellona, Malta, Marsiglia, in Romania e poi, in Italia, a Pisa, Riccione, Ferrara e Padova, tanto per citare solo alcune tappe del tour. Per chi volesse tenersi informato e aggiornato a riguardo, è possibile consultare il sito www.ledolcevita.it.