Fondimpresa, convegno su lavoro e formazione

14 aprile 2023 a

a

a

Mercoledì 12 aprile 2023 e giovedì 13 aprile 2023 presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria ha avuto luogo l’evento istituzionale “Il lavoro al centro. Innovare la Formazione Continua, innovare il Paese nell’Anno Europeo delle Competenze”, organizzato da Fondimpresa, primo Fondo Interprofessionale italiano con oltre 211.000 aziende aderenti e quasi 5 milioni di lavoratori.

Il convegno si è articolato in due giornate: nella prima si sono affrontati temi legati alle trasformazioni produttive e ai cambiamenti professionali del momento storico, mentre nella seconda si sono discusse innovazioni alle regole che governano l’azione dei Fondi Interprofessionali e alla normativa di riferimento sulla Formazione Continua.

Annamaria Trovò, Vicepresidente di Fondimpresa, ha inaugurato l’evento affermando che il lavoro è un fattore di integrazione sociale e di espressione personale, e dichiarando che “c’è chi prevede un futuro in cui l’automazione porterà a disoccupazione e precarietà. Altri invece, come noi di Fondimpresa, pensano che l’innovazione tecnologica produrrà crescita e nuovo lavoro, com’è accaduto con la rivoluzione industriale”. La Vicepresidente ha inoltre chiesto la rimozione del finanziamento alla formazione continua dal novero degli aiuti di Stato.

La seconda giornata si è aperta con l’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, che ha sottolineato come sia fondamentale “dare alle imprese quelle professionalità di cui hanno bisogno. La condizione è favorevole: al momento, abbiamo una grande quantità di posti di lavoro disponibili, mentre le figure professionali dei lavoratori necessarie sono difficili da trovare”, aggiungendo che “La proposta di Fondimpresa di rimuovere la formazione dagli aiuti di Stato va in questa direzione, ed è per questo che mi trovo favorevole.”

Ha sancito il termine dei lavori l’intervento del Presidente di Fondimpresa Aurelio Regina, che ha raccolto gli spunti di entrambe le giornate, ringraziando tutti i relatori ed i partecipanti per i preziosi interventi e ricordando che nei due giorni di evento si è “immaginato il futuro e tracciato una rotta da percorrere, senza dimenticare mai da dove veniamo, sempre tenendo a mente che alle spalle abbiamo ben 19 anni di intensa attività nel mondo della formazione continua, 19 anni di 'osservatorio privilegiato' sulle necessità reali del Paese", per poi concludere affermando che “non c'è crescita senza risorse adeguatamente formate che siano in grado di progettare il cambiamento, gestirlo ed operare in modo efficace ed efficiente all'interno del processo".