Violino e orchestra, concerto di Pasquetta nella Chiesa Valdese

Ingresso libero ore 20. Adulti e giovani suonano nel tradizionale appuntamento

09 aprile 2023 a

Tradizionale appuntamento di Pasquetta con l'orchestra I Concerti Nel Tempio (ICNT), che alle ore 20 del Lunedì dell'Angelo si esibirà nella Chiesa Valdese in piazza Cavour a Roma con un programma che spazia da Mozart a Rimskij-Korsakov. Ingresso libero. Diretta streaming su Facebook.

CHI SONO

L'orchestra, fondata e diretta da Daniele Camiz, unisce artisti adulti e giovani musicisti (il più piccolo ha 14 anni) che muovono i primi passi nel mondo della musica sinfonica. “Si tratta di una collaborazione che permette ai giovani di vedere gli adulti non dall'altro lato della barricata, ma colleghi -spiega Camiz - persone da cui imparano a modellarsi sul loro esempio e sul loro modo di affrontare le esecuzioni. L'adulto, nell'orchestra ICNT - continua il fondatore - non è una figura distante che elargisce nozioni ma un pari, un vicino, un complice e un alleato”.

​Zygmunt Bauman, nelle sue Conversazioni sull'educazione, riflette sul ruolo degli educatori in un periodo in cui i giovani hanno perso molte certezze, vedendo l'adulto come distante e, quasi, nemico: con la sua orchestra, Camiz riesce ad andare oltre le barriere del divario giovani/adulti, creando un ambiente in cui la cultura e la musica unisce le generazioni e diventa il terreno comune per costruire insieme.

LA STORIA

L'Orchestra ICNT è figlia della Stagione Concertistica ICNT “I Concerti Nel Tempio”, ideata da Daniele Camiz nel 2014, con l'intenzione di aprire le porte della Chiesa valdese di piazza Cavour alla comunità romana con una serie di concerti di musica da camera organizzati insieme a parenti e amici. Con il passare del tempo i concerti ICNT sono diventati una piacevole abitudine, richiamando artisti anche di alto livello che hanno il piacere di offrire gratuitamente la propria professionalità e il proprio amore per la musica alla città.

“Nel 2016 - racconta Camiz - insieme ad un gruppo di ragazzi e ragazze viene l'idea di provare a formare un'orchestra, così per gioco e, proprio il giorno di Pasquetta di quell'anno, fa il suo debutto la neonata Orchestra” I Concerti Nel Tempio” poi rinominata Orchestra ICNT. Da allora si sono susseguiti diversi musicisti, di tutte le età e di tutte le nazionalità, nella personalità che la diversità delle provenienze, delle sensibilità e delle esperienze sia una grande ricchezza per un'orchestra.I concerti sono diventati sempre di più e il livello continua a crescere, grazie anche all'ospitalità e al sostegno della comunità della Chiesa valdese di piazza Cavour, che - conclude Camiz - vede nei nostri concerti un modo di rendere vivo e aperto il tempio per la comunità che vi si trova nel comune amore per la musica”.