Vincenzo Savarese alias Enzo Idola, alla scoperta del CEO di Idola Saloon

Enzo Idola, all’anagrafe Vincenzo Savarese, è il founder della prestigiosa catena di saloni per parrucchieri Idola Saloon. Nasce come parrucchiere nel 1987 e dalla sua prima esperienza famigliare non si è più fermato, prendendo decisioni impattanti per la sua carriera professionale come il trasferimento a Londra per diversi anni.



I PRIMI PASSI

Enzo si è formato lavorando per un grande brand della capitale britannica alternandosi all’insegnamento accademico e, una volta ritornato nel territorio italiano, a Napoli, ha aperto il suo primo piccolo salone in Via Duomo 128. Il suo obiettivo era di espandersi rapidamente, goal raggiunto aprendo il suo nuovo salone dalla grandezza di 250 metri quadrati di fronte alla Cattedrale di San Gennaro.

Amicizia e famiglia sono stati elementi fondamentali nella scalata al successo di Enzo in quanto prima con il fratello Rosario e successivamente con il suo grande amico Christian, ha aperto altri due saloni: il primo in Piazza Giovanni Bovio e il secondo in Piazza Nazionale, concludendo con l’ultimo salone presente nella città partenopea ubicato in Via Riviera di Chiaia.

Un altra figura fondamentale per Enzo è stato suo figlio Antonio, attualmente leader indiscusso della sede centrale in Via Duomo 136 (NA) il quale, oltre ad essere direttore della sede, si preoccupa di formare gli aspiranti parrucchieri “made in Idola”.



Con l’avvento dei social network Enzo non si è fatto cogliere impreparato e ha deciso di aprire vari canali di comunicazione nei quali postava tutti i suoi lavori, notando un grande interesse da parte non solo dal pubblico campano, bensì da tutta Italia e da zone europee come la Svizzera e la Spagna.

Il suo seguito sui social network è stato talmente grande da portare i clienti a spostarsi da diverse zone d’Italia come Milano, Roma e Firenze fino a Napoli. Nasce così l’idea di creare un servizio navetta gratuito e su prenotazione pensato esclusivamente per i clienti che, dall’aeroporto di Capodichino, dal Molo Beverello e dalla Stazione Centrale, hanno necessità di raggiungere il salone.

L’apertura del primo Idola Saloon nazionale non tarda ad arrivare, infatti Enzo decide di calcare il suolo milanese posizionandosi in Via Angelo Mauri; apertura che verrà seguita da tante altre nella penisola. Attualmente si contano quattro saloni a Milano, due a Roma e uno a Firenze.

Il suo obiettivo, insieme a suo figlio Antonio, è ampliarsi a livello internazionale e infatti Enzo è in procinto di battezzare il territorio catalano lanciando il primo Idola Saloon fuori dall’Italia, più precisamente a Barcellona tra Calle Balmes e Calle Córsega, a un centinaio di metri dalla Diagonal.

L’arrivo a Barcellona farebbe parte di un piano di crescita più ampio non solo in Spagna, ma in tutto il territorio internazionale.