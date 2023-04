Conflavoro Pmi, pieno sostegno a Calderone e De Luca

05 aprile 2023 a

"Conflavoro Pmi, l'associazione che rappresenta gli interessi degli imprenditori italiani, desidera esprimere il suo pieno sostegno al ministro Calderone e al presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, di recente oggetto di attacchi sulla questione del rinnovo del protocollo sulla legalita' fra Ordine dei CDL e Ispettorato nazionale del Lavoro in vista dei cantieri del Pnrr". È quanto si legge in una nota. "Riteniamo che sia fondamentale sottolineare l'importanza del lavoro svolto dal Ministro Calderone e dal Presidente De Luca a favore degli imprenditori e dei lavoratori italiani. Entrambi hanno dimostrato grande competenza e dedizione nel promuovere politiche che favoriscano la crescita economica, la sostenibilita' e l'occupazione nel nostro Paese", spiega Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro Pmi. "Conflavoro respinge quindi con fermezza le accuse infondate e ritiene che tali attacchi non facciano altro che minare il clima di collaborazione e fiducia necessario per il progresso del nostro Paese. La nostra associazione crede fermamente nel dialogo costruttivo e nel rispetto reciproco tra tutte le parti coinvolte nella definizione delle politiche del lavoro. Continueremo", sottolinea ancora il presidente Capobianco, "a lavorare a stretto contatto con il Ministero del Lavoro e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro". La nota conclude: "Confidando nella competenza e nell'impegno del ministro Calderone e del presidente De Luca, Conflavoro Pmi auspica che le attuali tensioni possano essere superate in nome di un interesse comune per la crescita del nostro Paese".