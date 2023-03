Vanni Chiarotto da ex calciatore a punto di riferimento nel mercato immobiliare

Francesco Fredella 31 marzo 2023 a

Può un ex calciatore di serie C affermarsi in un mercato immobiliare difficile come quello milanese? La risposta è si! Dalla prima operazione immobiliare nel 2013 ad essere riconosciuto come un vero leader e punto di riferimento di tanti operatori e speculatori immobiliari.



I PRIMI PASSI



E’ la storia di Vanni Chiarotto, nato in un piccolo paese in provincia di Padova, che con la sua determinazione ed una giusta dose di follia, trova il modo di trasformare comuni appartamenti in dei veri e propri gioielli. L’inizio di tutto questo è stato tortuoso, è partito infatti investendo solo una piccola percentuale del valore dell'immobile, metodo in gergo tecnico chiamato “cessione di preliminare”.



- Raccontaci meglio il tuo percorso.



“Dopo 12 anni passati come professionista tra i campi di calcio avevo perso l’entusiasmo per quello che stavo facendo e ho capito che la mia strada era un’altra. Sono sempre stato molto ambizioso, ed il non affermarmi a pieno nella professione che esercitavo non mi faceva sentire realizzato, ma avevo la certezza che avrei fatto qualcosa di grande, dovevo solo trovare il modo. A 30 anni ho deciso di smettere di giocare, e qualche mese dopo mi prendo un po di tempo per me e parto per New York dove casualmente incontro dei ragazzi italiani che prendevano appartamenti in affitto, li arredavano completamente e li sub-affittavano ad altre persone, da li l’illuminazione: “perché non posso fare la stessa cosa però comprandoli e valorizzandoli a mio gusto?” Mancava solo un piccolo particolare, dove trovo i soldi? Torno a Milano e per prima cosa incontro il Notaio Tacchini, presentatomi da un amico e con lui studio un contratto che mi permetteva di iniziare i lavori di ristrutturazione prima di acquistare l’appartamento. Inizialmente quindi anticipavo solo una parte dei soldi, successivamente mi prendevo 6 mesi di tempo per ristrutturarlo e arredarlo ed infine lo mettevo in vendita. Prendo una decisione radicale, vendo la mia casa e la mia macchina, chiedo un prestito ad un amico, e con quei pochi soldi, blocco in un solo colpo 2 appartamenti che fraziono in 5 unità abitative, le ristrutturo e arredo a mio gusto per rivenderle in pochi mesi. Da qui inizia la crescita, in cui moltiplico le mie operazioni sempre con lo stesso metodo arrivando nel 2021 con più di 50 appartamenti venduti nel solo anno.”



- Un salto nel vuoto quindi?



“A distanza di anni riconosco di avere rischiato parecchio, uno perchè non avevo esperienza e poi perchè se non avessi venduto prima dei 6 mesi pattuiti avrei perso i soldi che avevo anticipato (che tra l’altro non erano neanche miei.)



- Sappiamo anche della tua espansione in Spagna, con il famoso ex pilota, rivale di Valentino Rossi, Sete Gibernau, raccontaci di più.



“La nostra amicizia risale a 15 anni fa, e abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso in Spagna, esattamente a Barcellona. Dove grazie alla nostra società la “Sevan House sl” portiamo lo stile italiano in Catalunia.”



- Esiste un segreto per arrivare a ottenere quello che hai realizzato?



“Il vero segreto è credere in quello che fai, la passione abbinata alla determinazione e alla voglia di arrivare, ti porta a trasformare i tuoi sogni in realtà.”



Oggi Vanni vanta di un notevole rispetto nel campo immobiliare ed i suoi appartamenti sono riconoscibili per lo stile elegante dato dal suo gusto personale. Ma parlando con lui si capisce che questo è solo l’inizio. Una storia che può essere d’ispirazione per tanti giovani che non sanno che percorso o direzione prendere nella loro vita.