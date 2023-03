Tappami: dalle buche al padel!

Cristiano Davoli: “Dopo 8 anni di volontariato mi arrendo. Zero interesse delle amministrazioni. Mi riprendo la mia vita e ora mi dedico al Padel”.

Nella Capitale è conosciuto come l’Angelo delle Buche; ora è il “Re delle Chat” (di padel). Cristiano Davoli, imprenditore romano, per anni si è dedicato (e in realtà non ha mai smesso) al volontariato civico nella città di Roma e in altre città italiane, mettendo in sicurezza con la sua associazione “Tappami” oltre 5000 buche sulle strade capitoline e non solo.

Sono otto anni che si è messo a disposizione dell’amministrazione di Roma Capitale per dare una mano in questo settore, dove le risorse scarseggiano, insieme a decine di volontari reclutati tra amici, simpatizzanti, cittadini che hanno conosciuto Tappami sui social che si sono autofinanziati acquistando centinaia di quintali di bitume di qualità.

Ma il Comune, indipendentemente dal colore politico che abbia assunto in questi anni, non ha mai preso in considerazione il progetto di volontariato civico di Tappami

E ora Tappami alza bandiera bianca…

“E’ la fine di un sogno di partecipazione dal basso, un progetto in quiescenza, senza scopo di lucro che può rinascere solo se ci fosse la volontà amministrativa di riavviare questa buona pratica a costo zero per le casse comunali – spiega Cristiano - Tappami non ambisce a nulla, se non ad essere considerata un'azione pilota per la manutenzione stradale che ha mobilitato tanti cittadini che, con la loro opera disinteressata e gratuita e il loro tempo hanno contribuito a diminuire incidenti e danni per automobilisti, hanno combattuto pericoli stradali e degrado. Fare volontariato civico su un argomento così delicato come quello della sicurezza stradale è qualcosa che le amministrazioni evidentemente non concepiscono e preferiscono evitare; anche il comune di Siracusa, nonostante l’assidua attività dei volontari, ha disdetto la convenzione con Tappami.

Prendo atto che a prescindere dal colore politico dei vari sindaci, questo è un argomento che non vuole essere toccato.”

Che cosa fa ora Cristiano Davoli dopo la “resa”?

“Sto impiegando il mio tempo libero dedicandomi al fenomeno sportivo e sociale del momento: il padel” ci fa sapere Cristiano!

In tutta Italia, e a Roma ancor di più, la padel mania ha conquistato migliaia di amatori di tutte le età e spopola anche tra le celebrities, dai calciatori ai cantanti.

Da Angelo delle buche, quindi, Cristiano è diventato “Il Re delle chat”: iscritto a oltre 50 gruppi whatsapp di circoli sportivi romani, nazionali ma anche internazionali, è alla caccia di “partite aperte” per allenarsi e dedicarsi all’attività sportiva che lo appassiona, rimanendo sempre sul pezzo e non lasciandosi sfuggire tornei e competizioni nei vari club di Roma e provincia.

“Per anni ho fatto rete e community con un'aspirazione di servizio civico, oggi lo faccio per uno scopo sportivo e ludico. Dall’esperienza di volontariato ho appreso che anche per uno sport o una passione che è diventata questa mia per il padel, ci vuole impegno e formazione.

È uno sport che sembra semplice ma che richiede concentrazione e costanza per fare sempre meglio; un gioco che permette alle persone di vivere momenti di sana competizione e socialità ed è intergenerazionale, senza discriminare nessuno per livello o bravura: chiunque può giocare e divertirsi dalla prima partita.”

In parallelo, Cristiano sta seguendo il corso MSP per istruttori di Padel di Primo Livello: “questo fine settimana sosterrò l’esame finale; è per me oltre che una soddisfazione personale - visto che ho iniziato questo sport da neofita - la testimonianza che in ogni settore dal volontariato, allo sport, se c’è la volontà, si può migliorare e raggiungere alti livelli, anche partendo dal basso”.

Insomma, caro sindaco Gualtieri, se non per le buche, “Tappami” aspetta una tua telefonata per un match sul campo da padel o perché no, per insegnarti qualche colpo vincente!