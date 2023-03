Stramilano: record di iscrizioni per la maratona con RTL 102.5 radio ufficiale

Francesco Fredella 19 marzo 2023 a

La Stramilano, che si è svolta questa mattina nel capoluogo lombardo, convince tutti. Ed è boom di iscritti per la maratona che vede come radio ufficiale RTL 102.5: si registrano oltre 60mila presenze. Un vero record. La prima radiovisione d'Italia tra la gente all'insegna di una giornata indimenticabile con la città di Milano gremita di presenze. Madrina della 50esima edizione è Paola Di Benedetto, conduttrice di RTL 102.5 e volto di "The Flight". Questa mattina, la manifestazione podistica più importante d’Italia è partita dal centro di Milano ed ha unito tutti per una giornata all'insegna dello sport e dell'amicizia.

IL COINVOLGIMENTO DEGLI ASCOLTATORI

Occhi puntati sulla Stramilano nel corso di Non stop news, il programma del mattino di RTL 102.5, con collegamenti costanti rigorosamente in diretta. Sul posto una serie di inviati, tra cui anche Fulvio Giuliani, e la squadra social della prima radiovisione d'Italia che ha documentato le emozioni tra le migliaia di persone presenti.

IL PERCORSO

La Stramilano da 10 km parte da Piazza Duomo e attraversa tutti i luoghi storici di Milano fino al traguardo dell’Arena Civica. La Stramilanina da 5 km parte sempre da Piazza Duomo e termina all’Arena Civica. La Stramilano Half Marathon da 21 km, invece, con partenza e arrivo da Piazza Castello.