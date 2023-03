Guadagnare grazie ad una passione è possibile: la storia di Antony Rossi

Francesco Fredella 17 marzo 2023 a

Ragazzo originario di Bari, nato nel 1997 che a 25 anni ha una sua azienda di formazione e permette a persone di tutte le età di raggiungere gli stessi obiettivi.

A quattordici anni ha scoperto una passione e da allora è riuscito da solo a raggiungere obiettivi più grandi di quanto si sarebbe mai immaginato.

Ha iniziato questo percorso studiando in autonomia e poi frequentando un istituto tecnico fino ad ottenere un master in analisi tecnica dei mercati finanziari che attesta professionalità nel trading e nell'ambito della finanza, firmata dal tesoriere italiano e dal comitato tecnico scientifico sul rilascio.

Questo lavoro del trading online spesso viene confuso come una truffa ma Antony è il testimone che è un vero lavoro alla base del quale ci sono tanti studi e analisi.

La comodità del lavoro da casa però non rappresenta l’assenza di impegno e sforzo, infatti anche a livello psicologico il peso è elevato, bisogna considerare il denaro come un numero e non come massa monetaria perché altrimenti potrebbe portare alla dipendenza dal trading.

Il trading online è un metodo per investire, l'acquisto o la vendita di titoli finanziari via internet, che possono essere azioni, valute, obbligazioni, opzioni o altro.

Esso è adatto a chi vuole investire i suoi soldi in modo saggio, senza lasciare che l'inflazione abbassi il potere di acquisto dei soldi stessi.

Attualmente Antony gestisce un’azienda di formazione, dove grazie alla sua esperienza di 10 anni e ai suoi risultati, forma persone di tutte le età che vogliono ottenere profitti o entrate extra nei mercati finanziari.

Il trading è da considerarsi come una attività imprenditoriale a tutti gli effetti come anche lo definisce il codice civile del nostro ordinamento.

Con la sua passione Antony è arrivato ad avere nel 2023 due conti in gestione da mezzo milione, e altri tre da diverse migliaia in modo da diversificare i suoi metodi di operatività al mercato.

Inoltre, questo business è considerato di gruppo poiché tutto il suo ecosistema e il suo team si occupa di fornire i servizi migliori al loro pubblico in modo eccelso.

L’azienda di Antony offre poi la possibilità (dopo aver finito i suoi percorsi e molto limitatamente) di avere da loro dei conti di trading in gestione da svariate migliaia di euro, consentendo ai clienti di tentare di applicare in completa autonomia quanto viene insegnato.

Sono imposti dei limiti ovviamente, ma sempre nel guadagno del cliente a differenza di molte altre realtà competitor di Antony.

Il suo obiettivo futuro è arrivare a far riconoscere a livello italiano la sua realtà e far capire che il trading è un lavoro che puó davvero aiutare la vita delle persone come già si è visto e portare a far credere che esso viene usato per guadagnare e vivere e non per truffare le povere persone.