Furlan su Intesa Sanpaolo e Abi: nessun nostro coinvolgimento nell'impasse

16 marzo 2023

“Respingiamo qualsiasi tesi che ci vede protagonisti dell’impasse che si è creato in Abi. La nostra priorità è la tutela e la valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori e la tenuta della categoria. Per farlo crediamo indispensabili relazioni sindacali costanti e costruttive a livello nazionale e nelle aziende dove, in tutte, abbiamo e comunque sempre ricerchiamo un dialogo aperto e propositivo”, così il segretario generale Uilca Fulvio Furlan, intervenuto oggi a Palermo, durante il Consiglio Regionale Uilca Sicilia sulla revoca del mandato sindacale di Intesa Sanpaolo ad Abi.

“Il rinnovo del Contratto Nazionale del credito, per cui stiamo definendo la piattaforma rivendicativa, è imprescindibile per garantire l’unità del settore. Per questo, nel ritenere centrale la contrattazione a ogni livello, auspichiamo che, pur in questa situazione, Abi e Intesa Sanpaolo trovino le condizioni per garantire un confronto con le Organizzazioni Sindacali costruttivo ed equilibrato che, nel rispetto dei ruoli, abbia come finalità comune il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e la definizione di soluzioni condivise che consentano di gestire le sfide attuali e future a livello di settore e nelle aziende. Come Uilca lavoriamo in questa direzione”.