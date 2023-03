Carola Carino con il METODO SCIENTIFICO CBSACADEMY spopola su Instagram

Francesco Fredella 15 marzo 2023 a

“Ogni donna può modellare il proprio corpo eliminando ritenzione idrica e cellulite grazie alla cura del micro circolo ed un metodo scientifico”, parola di Carola Carino. “Riuscire ad eliminare ritenzione idrica il proprio corpo dopo anni in cui è stato detto il contrario è per la DONNA una grande vittoria”, dice la personal trainer e imprenditrice, con queste parole scardina il falso mito della costituzione. “Ogni singola donna può modellare il proprio corpo, con le metodiche corrette”, racconta. “Il nostro è un metodo scientifico e studia la fisiologia della donna. Nel momento in cui si nasce con una determinata predisposizione fisica e genetica c’è un modo per migliorare grazie alla scienza. Andiamo, quindi, a modificare la predisposizione genetica”, dice ancora la Carino. “Addio ritenzione idrica, arrivano gambe snelle e sottili”.

Carola Carino grazie alla CBS ACADEMY, l’unica Accademia di strategie di allenamento ed alimentazione con un approccio MEDICO-SCIENTIFICO, parla di donne che stanno applaudendo a questo metodo.

“Uno dei nostri punti di FORZA è far ottenere alle DONNE risultati, che lì fuori non ottengono, con un APPROCCIO STRATEGICO MEDICO SCIENTIFICO.

L’obiettivo è far comprendere loro in termini comunicativi che, con un approccio scientifico specifico, il corpo può essere modellato come meglio si crede, come fossero reali statue ed è possibile scolpire ogni angolo, grazie alla scienza”, dice. “Per questo motivo, in termini estetici, non vi sono limiti, ma possono appunto esser superati grazie alla strategia, definendo così risultati STRAORDINARI fisici, mai ottenuti prima”.

“Nessuna Donna esce dai nostri percorsi se non dice “Non ho mai ottenuto risultati di questo tipo in tanti anni. Siamo sempre l’ultima spiaggia delle Donne, ma coloro che riescono a risollevarle e a cambiar loro la vita completamente, coma mai nessuno”.

Ci sono, poi, dei punti fondamentali che Carola Carino mette a fuoco. “Grazie allo studio e alla personalizzazione che viene fatta, le DONNE all’interno della CBS ACADEMY possono tranquillamente mangiare cibi saporiti e dolci perché strategicamente sistemati all’interno dell’alimentazione, dopo aver analizzato nel dettaglio l’anamnesi”, dice. Ogni ragazza all’interno del percorso è monitorata da un team: nutrizionista, medico, personal trainer e tutor.