Primavera in anticipo a casa di Riccardo Signoretti

Luci e mille colori, dinner show super cool, tanti ospiti vip. Festa di primavera a casa di Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv. L’occasione? «Siamo sani, viviamo in pace e non ci manca nulla: direi che ci sono abbastanza ragioni per radunare gli amici e fare festa», spiega il giornalista. La residenza di Signoretti, affacciata sul Duomo di Milano, è da sempre teatro di feste, ma anche di cene riservate con volti noti e imprenditori. Appuntamenti cancellati con la pandemia da Covid. Dopo le restrizioni degli ultimi anni, questo è il party che riapre la stagione del ricevere. Ecco, allora, che il venerdì sera in casa Signoretti si trasforma in occasione di ritrovo per molte star dello spettacolo nostrano, e non solo: imprenditori, artisti e amici di una vita riuniti a suon di cibo gourmet, musica e tanto sano divertimento. Ad accendere la serata il dj set con Biagio D’Anelli e Giacomo Urtis. Glamour e un tocco piccante nelle esibizioni della regina delle drag queen Lilly Love, che ha omaggiato Raffaella Carrà con la celebre hit Rumore.

Musica protagonista anche con Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano, sotto gli occhi dell’orgogliosa mamma Loredana Lecciso, ha intonato il suo singolo Segreti, che racconta di un amore finito e basato su promesse mai mantenute. Un salotto domestico che si trasforma in un vero e proprio palcoscenico per oltre 60 ospiti, deliziati con carpaccio di salmone, insalata di gamberi, classico risotto alla milanese, faraona e vitello tonnato. Brindisi accompagnato da cannoli siciliani, mousse alla fragola e piccola pasticceria. Balli e risate per tanti amici vip, con le mitiche annunciatrici dei tempi d’oro, Emanuela Folliero e Gabriella Golia. Avvistati anche Alex Belli con la moglie Delia Duran, Rita Rusic, Maria Teresa Ruta, Romina Pierdomenico e Rajae Bezzaz. Tra gli imprenditori presenti, i bergamaschi Antonio Percassi e Carlo Jannone. E poi Leonardo Xavier, che nel corso della serata ha festeggiato i dieci anni di attività di Suite Milano Duomo, il suo boutique hotel a due passi dal Duomo di Milano. Epilogo serale con l’esibizione di Giacomo Urtis sulle note delle sue canzoni più famose e l’attesissimo taglio della torta con il dj set di Biagio D’Anelli. Un anticipo di primavera super glamour e indimenticabile!